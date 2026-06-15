নেদারল্যান্ডস টের পেল পিছিয়ে পড়া জাপান কত বিপজ্জনক

নেদারল্যান্ডস টের পেল পিছিয়ে পড়া জাপান কত বিপজ্জনক
জাপান ২–২ নেদারল্যান্ডস
ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে নেদারল্যান্ডস পঞ্চম। জাপান ১৮ তম। র্যাঙ্কিং দেখে এই দলের ম্যাচে ফলটা আন্দাজ করে নেওয়া যায়। ভুল। জাপানকে কখনোই হিসাবের বাইরে রাখতে নেই।
চার বছর আগে কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে জার্মানি ও স্পেনকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছিল ‘সামুরাই ব্লু’রা। সেই জাপান আজ ডালাস স্টেডিয়ামে আটকে দিয়েছে নেদারল্যান্ডসকে।
৬৪ মিনিটে ২–১ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর লড়াইয়ে হাল ছাড়েনি এশিয়ার দলটি। গোলের পথ বের করতে ডাচদের বক্সে লেগে থাকার সুফলটা শেষ পর্যন্ত তাঁরা আদায় করে নিতে পেরেছে নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ২ মিনিট আগে। কর্নার থেকে আসা বলে হেডে সমতাসূচক গোলটি জাপানের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার দাইচি কামাদার।
ম্যাচে দুবার পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ২–২ গোলের ড্রয়ে নেদারল্যান্ডসের কাছ থেকে পয়েন্ট কাড়তে পেরেছে হাজিমে মরিয়াসুর দল। বিশ্বকাপের ম্যাচে দুবার এগিয়ে গিয়ে সব সময়ই জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে নেদারল্যান্ডস। কিন্তু এবার তা হতে দিল না জাপান।
প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য ব্যবধানে। পরের অর্ধটা ছিল ‘থ্রিলার’—গোল হয়েছে চারটি। ৫১ মিনিটে ক্রস থেকে ডাচ অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইকের গোলে এগিয়ে যায় ডাচরা। এই গোলটি ছিল ‘লিভারপুল প্রযোজনা’—কারণ ক্রসটি দেন ডাইকের লিভারপুল সতীর্থ রায়ান গ্রাভেনবার্চ। ডাচদের হয়ে বড় টুর্নামেন্টে এটাই প্রথম গোল ডাইকের।
জাপান সমতায় ফিরতে সময় নেয় মাত্র ৬ মিনিট। বাঁ প্রান্ত থেকে ডাচদের বক্সে ঢুকে ফাঁকা জায়গা পেয়ে মিডফিল্ডার কেইতো নাকামুরার শট আশ্রয় নেয় জালে। তাঁর আগে ডাচ ডিফেন্ডার ফন হেকার পায়ে বল লেগেছে। ডাচরা আবারও এগিয়ে যায় ৬৪ মিনিটে। এবারও পাসদাতা গ্রাভেনবার্চ, তবে গোলদাতা ভিন্ন—ফরোয়ার্ড ক্রিসেনসিও সামারভিল। বাঁ দিক থেকে তাঁর মাপা শট ঠেকাতে পারেননি ম্যাচে তিনটি ভালো সেভ করা জাপানের গোলকিপার জিওন সুজুকি।
হার এড়াতে জাপান এরপর উঠেপড়ে লাগে। খেলায় গতি বাড়ায় মরিয়াসুর দল। ধার বাড়ে আক্রমণেও। বেশ কয়েকবার ডাচদের রক্ষণে ঢুকে পড়ে তাঁরা। শুধু ফিনিশিংটাই হচ্ছিল না। বদলি নামা ফরোয়ার্ড কোকি ওগাওয়ার কল্যাণে সেটাও হয়ে যায় জাপানের। ৮৮ মিনিটে কর্নার থেকে উড়ে আসা বলে হেড করেন ওগাওয়া। বলটা এরপর কামাদার মাথা ছুঁয়ে আশ্রয় নেয় জালে। গোলটি মূল কারিগর ওগাওয়া হলেও স্কোরবোর্ডে লেখা হয় কামাদার নাম। বিশ্বকাপে হেড থেকে এটা জাপানের চতুর্থ গোল।
সমতাসূচক সেই গোলের পর ডালাস স্টেডিয়ামে প্রায় ৭০ হাজার দর্শকের মাঝে ‘ব্লু সামুরাই’ সমর্থকদের আনন্দ দেখে কে! বিশ্বকাপে এ নিয়ে টানা চার ম্যাচে অপরাজিত রইল জাপান। কাতারে জার্মানি ও স্পেনকে হারানোর পর শেষ ষোলোয় ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে হেরেছিল টাইব্রেকারে। জার্মানি ও স্পেনের বিপক্ষে সে দুটি ম্যাচেও পিছিয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল জাপান। আজ তা না পারলেও পিছিয়ে থাকা অবস্থায় তাঁরা কতটা বিপজ্জনক, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেল নেদারল্যান্ডস।
তবে রোনাল্ড কোমানের দলও পয়েন্ট পেয়েছে। বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে এ নিয়ে টানা ১৭ ম্যাচে অপরাজিত রইল নেদারল্যান্ডস। ‘এফ’ গ্রুপ থেকে দুই দলই সমান ১ পয়েন্ট করে পেয়েছে।
এবার বিশ্বকাপে বেশ ভালো করছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) দলগুলো। দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়া তাঁদের প্রথম ম্যাচে জিতেছে। কাতার ও জাপান নিজ নিজ ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ড্র করল।