জার্মানিকে জিততে না দিয়ে দুইয়ে গ্রিস, শীর্ষে ডাচরা

উয়েফা নেশনস লিগ
জার্মানিকে জিততে না দিয়ে দুইয়ে গ্রিস, শীর্ষে ডাচরা
গ্রিস ০-০ জার্মানি
অগসবুর্গে জার্মানি গোল পায়নি। উল্টো ঘরের মাঠে ১-০ গোলের হারে শিকার হতে হয় গ্রিক-ট্র্যাজেডির। থেসালোনিকিতে ফিরতি ম্যাচটা ছিল সেই ক্ষতমোচনের সুযোগ। জার্মানি যে চেষ্টা করেনি, তা নয়। ৭০ শতাংশ বল দখলে রেখে ২১টি শট নিয়েও গোল পায়নি। চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের জন্য গ্রিক-ট্র্যাজেডি থেকে এটা কম কী!
গোলশূন্য ড্রয়ের এই ম্যাচে লাভটা হলো গ্রিসের। লিগ এ-র গ্রুপ টু পয়েন্ট তালিকায় জার্মানির ওপরে থেকে শেষ করল এবারের আর্ন্তজাতিক বিরতি। ৪ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। সমান ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অপরাজিত থাকা গ্রিস। তলানিতে থাকা সার্বিয়াকে ২-১ গোলে হারানো নেদারল্যান্ডস ৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে।
জার্মানির ভাগ্য এখনো তাদের হাতেই আছে। আগামী মাসে আন্তর্জাতিক বিরতিতে সার্বিয়া ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে জিতলে শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে ইয়ুর্গেন ক্লপের দলের। তবে জার্মানির কোচ হিসেবে ক্লপের শুরুটা ভালো হলো না। প্রথম চার ম্যাচে জয় মাত্র একটি।
প্রথমার্ধের খেলা এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে জার্মানির আধিপত্য বেড়েছে। শুরুতে অবশ্য গ্রিসের গিওর্গিস মাসোউরাসের হেড জার্মানির গোলকিপার ইয়োনেস উরবিগ ঠেকাতে না পারলে ম্যাচের ফল অন্যরকম হতে পারত। জার্মানি অবশ্য ততক্ষণে বল একবার জালে পাঠিয়েছে। ৩২ মিনিটে ক্রস থেকে গোল করেন জোনাথন বারকার্দত। কিন্তু ভিএআরের হস্তক্ষেপে দেখা যায় জার্মান মিডফিল্ডার টম বিশচফ হ্যান্ডবল করেছিলেন। গোলটি বাতিল হয়।
ম্যাচ শেষে জার্মানি অধিনায়ক ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস বলেন,‘আমরা অনেক চাপ তৈরি করেছি। কিন্তু গোল পাইনি। সব মিলিয়ে আমরা যেভাবে খেলেছি, তাতে সন্তুষ্ট হওয়া যায়। আমরা জিততে চেয়েছিলাম। তবে এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি।’