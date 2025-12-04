বিশ্বকাপের ড্র: কবে, কখন, কীভাবে—জেনে নিন সবকিছু
বিশ্বকাপের ড্র। শুনলেই ফুটবলপ্রেমীদের হৃৎস্পন্দন কি একটু বেড়ে যায় না? বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে একটি দেশের আত্মবিশ্বাস অনেকটুকুই নির্ভর করে এই ড্রয়ের ওপর। কোন দল কোন গ্রুপে পড়ল, কোন দলের পথ কতটা সহজ বা কঠিন হলো—সবকিছুর ফয়সালা তো এখানেই!
আগামী বছরের ১১ জুন শুরু হবে ফুটবল মহাযজ্ঞ। উদ্বোধনী ম্যাচের ঠিক ১৮৮ দিন আগে ওয়াশিংটনে বসছে এই ভাগ্য নির্ধারণী মিলনমেলা। যেসব দেশ এরই মধ্যে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে, তাদের জন্য এ এক রোমাঞ্চকর অপেক্ষা। আবার যেসব ফুটবলপ্রেমী এরই মধ্যে লটারিতে টিকিট কিনে ফেলেছেন, তাঁরাও জানতে পারবেন, কোন মাঠে কোন খেলা দেখার সৌভাগ্য (বা দুর্ভাগ্য) তাঁদের হবে!
কখন, কোথায়
আগামী শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে ড্র অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি শুরু হবে স্থানীয় সময় দুপুর ১২টায় (বাংলাদেশ সময় শুক্রবার রাত ১১টা)।
ফিফা জানিয়েছে, ড্রয়ের পরদিন, অর্থাৎ শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সব ম্যাচের সূচি প্রকাশ করা হবে।
কীভাবে দেখা যাবে
কারা আছে ড্রয়ে
এখন পর্যন্ত ৪২টি দেশ ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে।
যৌথ আয়োজক: কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র
এএফসি (এশিয়া): অস্ট্রেলিয়া, ইরান, জাপান, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, কাতার, সৌদি আরব, উজবেকিস্তান
সিএএফ (আফ্রিকা): আলজেরিয়া, কেপ ভার্দে, আইভরিকোস্ট, মিসর, ঘানা, মরক্কো, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, তিউনিসিয়া
কনক্যাকাফ (উত্তর ও মধ্য আমেরিকা): কুরাসাও, হাইতি, পানামা
কনমেবল (দক্ষিণ আমেরিকা): আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে
ওএফসি (ওশেনিয়া): নিউজিল্যান্ড
উয়েফা (ইউরোপ): অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্কটল্যান্ড, স্পেন, সুইজারল্যান্ড
বাকি রইল কোন ৬টি দল
৪৮ দলের এই বিশ্বকাপে এখনো ৬টি জায়গা ফাঁকা রয়ে গেছে।
এর মধ্যে চারটি দল আসবে ১৬ দলের উয়েফা প্লে-অফ থেকে। এই প্লে-অফে খেলবে আলবেনিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, ইতালি, কসোভো, উত্তর আয়ারল্যান্ড, উত্তর মেসিডোনিয়া, পোল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, সুইডেন, তুরস্ক, ইউক্রেন ও ওয়েলস।
বাকি দুটি জায়গার জন্য লড়াই করবে ছয়টি দল—বলিভিয়া, কঙ্গো ডিআর, ইরাক, জ্যামাইকা, নিউ ক্যালেডোনিয়া ও সুরিনাম।
কীভাবে হবে ড্র
ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের ওপর ভিত্তি করে ৪৮টি দলকে ৪টি পটে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পটে থাকছে ১২টি করে দল।
স্বাগতিক তিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা ১ নম্বর পটে জায়গা পেয়েছে। ৪ নম্বর পটে থাকছে প্লে-অফ বিজয়ী ৬টি দল, যদিও র্যাঙ্কিংয়ে তাদের কেউ কেউ হয়তো ৩ নম্বর পটের অনেক দলের চেয়ে এগিয়ে।
ফিফা নিশ্চিত করেছে যে স্পেন (শীর্ষ বাছাই) ও আর্জেন্টিনা (দ্বিতীয় বাছাই) ড্রয়ের দুই বিপরীত ভাগে থাকবে, যাতে তারা ফাইনালের আগে মুখোমুখি না হয়। একই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ফ্রান্স (তৃতীয়) ও ইংল্যান্ডের (চতুর্থ) জন্য।
পটবিন্যাস:
পট ১ : কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ব্রাজিল, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, জার্মানি।
পট ২ : ক্রোয়েশিয়া, মরক্কো, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, সুইজারল্যান্ড, জাপান, সেনেগাল, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইকুয়েডর, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া।
পট ৩ : নরওয়ে, পানামা, মিসর, আলজেরিয়া, স্কটল্যান্ড, প্যারাগুয়ে, তিউনিসিয়া, আইভরিকোস্ট, উজবেকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা।
পট ৪ : জর্ডান, কেপ ভার্দে, ঘানা, কুরাসাও, হাইতি, নিউজিল্যান্ড ও প্লে-অফ থেকে আসা ৬টি দল।
ড্র শুরু হবে ১ নম্বর পটের দলগুলোকে দিয়ে। একে একে ‘এ’ থেকে ‘এল’ পর্যন্ত ১২টি গ্রুপের জন্য তাদের নাম তোলা হবে। এরপর ধারাবাহিকভাবে বাকি পটগুলোর নামও এইভাবে তোলা হবে। নিয়ম হলো, ইউরোপ ছাড়া একই মহাদেশের দুটি দল একই গ্রুপে থাকতে পারবে না। ইউরোপের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুটি দল এক গ্রুপে থাকতে পারে।
এ ছাড়া আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছে, স্বাগতিক মেক্সিকো ‘এ’ গ্রুপে, কানাডা ‘বি’ এবং যুক্তরাষ্ট্র ‘ডি’ গ্রুপে খেলবে।
তারকাখচিত বিনোদনের আয়োজন
ড্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ও নিজের প্রজন্মের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার রিও ফার্ডিনান্ড। তাঁকে সাহায্য করবেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সুপরিচিত সঞ্চালক সামান্থা জনসন। এ দুজনের সঙ্গে আরও থাকবেন ন্যাশনাল ফুটবল লিগের সাতবারের সুপার বোলজয়ী টম ব্রেডি। ন্যাশনাল হকি লিগের হল অফ ফেমার এবং চারবারের স্ট্যানলি কাপজয়ী ওয়েইন গ্রেটস্কি। মেজর লিগ বেসবলের সাতবারের অল-স্টার ও নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিজের খেলোয়াড় অ্যারন জাজ এবং এনবিএর চারবারের চ্যাম্পিয়ন ও হল অফ ফেমার শাকিল ও'নিল।
বিনোদন পর্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন সুপারমডেল ও এমিজয়ী টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব হেইডি ক্লুম; জনপ্রিয় কমেডিয়ান ও অভিনেতা কেভিন হার্ট এবং অভিনেতা ও প্রযোজক ড্যানি রামিরেজ। গান শোনাবেন আন্দ্রে বোচেল্লি, রবি উইলিয়ামস ও নিকোল শেরিজিংগার।
ফিফা শান্তি পুরস্কার
ড্রয়ের দিনই ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো প্রথমবারের মতো চালু হওয়া ‘ফিফা শান্তি পুরস্কার’ বিজয়ীর নাম ঘোষণা করবেন।
কে এই পুরস্কার পাচ্ছেন, তা এখনো জানা যায়নি। তবে দ্য অ্যাথলেটিক আভাস দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পেতে পারেন এই পুরস্কার।