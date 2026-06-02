বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে যে ভিডিও কাঁদাল আনচেলত্তিকে

বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে যে ভিডিও কাঁদাল আনচেলত্তিকে
ফুটবলের সবচেয়ে বড় আয়োজন বিশ্বকাপ শুরু হতে আর ১০ দিনের কম সময় বাকি। এরই মধ্যে অংশগ্রহণকারী দলগুলো একত্র হয়ে টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি শুরু করেছে। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলও মারাকানায় পানামার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের পর্ব শেষ করে উড়াল দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে। তবে যাওয়ার আগে আবেগঘন এক মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি।
রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক এই কোচ ব্রাজিল জাতীয় দলের সঙ্গে যাত্রা শুরুর আগে পান বিশেষ একটি বার্তা। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম ও গ্লোবো প্রকাশিত এক ভিডিওতে আনচেলত্তির নাতি-নাতনিরা তাঁকে বিশ্বকাপের জন্য শুভকামনা জানায়।
শিশুদের তখন বলতে শোনা যায়, ‘দাদু, বিশ্বকাপে শুভকামনা। আমরা তোমাকে ভালোবাসি।’ বিশ্বকাপের আবদার করে তারা তখন বলে, ‘স্পেন ও ফ্রান্সকে হারাতে হবে। আমাদের জন্য ষষ্ঠ শিরোপাটা ঘরে নিয়ে এসো।’
নাতি-নাতনিদের এমন ভালোবাসার বার্তা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন আনচেলত্তিও। চোখের জলও ধরে রাখতে পারেননি ব্রাজিল কোচ। ভিডিও চলাকালে চোখ মুছতে দেখা যায় তাঁকে। পরে সজল চোখে ইতালিয়ান এই কোচ বলেন, ‘পরিবারের কথা বললে আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না।’
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে দেশ ছাড়ার আগে নেইমারসহ পুরো দল একসঙ্গে দলীয় ছবি তুলেছেন। সবাই একই রকম জামা পরা এই ছবি নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন নেইমার। আর ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘সবাই একসঙ্গে।’
‘সি’ গ্রুপ থেকে ১৪ জুন মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ব্রাজিল। ২০ জুন ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ হাইতি এবং ২৫ জুন শেষ ম্যাচে ব্রাজিল খেলবে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। বিশ্বকাপ শুরু হবে ১১ জুন। এবার আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা।