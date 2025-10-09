চার ম্যাচে ১২ গোল, দ্রুততম গোল, বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা

চার ম্যাচে ১২ গোল, দ্রুততম গোল, বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা
দুই বছর আগে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে আর্জেন্টিনায়। সেবার সান হুয়ানে শেষ ষোলোয় নাইজেরিয়ার কাছে ২-০ গোলে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল আর্জেন্টিনাকে। সেই হারের প্রতিশোধটা এবার একই মঞ্চে তুলে নিলেন আর্জেন্টিনার যুবারা। চিলির সান্তিয়াগোয় অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় আজ নাইজেরিয়াকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা।
গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের সব কটিতে জয়ের পথে ৮ গোল করেছিল আর্জেন্টিনা। শেষ ষোলোর পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিলে চার ম্যাচে মোট ১২ গোল করার বিপরীতে মাত্র ২ গোল হজম করেছে ডিয়েগো প্লাসেন্তের দল। আর্জেন্টিনার জাতীয় দল যখন ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে প্রীতি ম্যাচ খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন জাতীয় দলের পথে থাকা এসব তরুণের এই পারফরম্যান্স অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। লিওনেল মেসিরা অন্তত টের পাচ্ছেন, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম সঠিক পথেই আছে।
আজ নাইজেরিয়াকে হারিয়ে ১৪ বছর পর অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল আর্জেন্টিনা। সর্বশেষ এই প্রতিযোগিতায় তারা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল ২০১১ সালে।
নাইজেরিয়ার জালে আর্জেন্টিনা প্রথম গোলটি দেয় ১ মিনিট ৬ সেকেন্ডের মাথায়। বায়ার লেভারকুসেনের ১৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড আলেহো সারকো গোলটি করেন। অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে এটা দ্রুততম গোলের রেকর্ড। ২০০১ সালে ফ্যাব্রিসিও কোলোচ্চিনির ২ মিনিটে করা গোলের রেকর্ড ভাঙলেন সারকো।
২৩ মিনিটে উইঙ্গার মাহের কারিজ্জো ফ্রি কিক থেকে দারুণ এক গোল করেন। বিরতির পর ৫৩ মিনিটে বাঁ পায়ের শটে কারিজ্জো আরও একটি গোল করেন। আর্জেন্টিনার হয়ে শেষ গোলটি উইঙ্গার মাতেও সিলভেত্তির। ৬৬ মিনিটে ডান প্রান্তে বল পেয়ে বক্সে ঢুকে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বাঁ পায়ের নিচু শটে দারুণ গোল করেন ইন্টার মায়ামির এ খেলোয়াড়।
আগামী রোববার বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। শেষ ষোলোয় অন্য ম্যাচে জাপানকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ফ্রান্স। কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ নরওয়ে। শেষ ষোলোর আরেক ম্যাচে প্যারাগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ আটে ওঠে নরওয়ে। কোয়ার্টার ফাইনালে অপর ম্যাচে স্পেনের মুখোমুখি হবে কলম্বিয়া।