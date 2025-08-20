সান্তোসের গেট ভেঙে নেইমারকে সমর্থকেরা বললেন, ‘তুমি কাঁদলে, বাকিদের অবস্থাটা একবার ভাবো’
ব্রাজিলিয়ান সিরি আ-তে গত রোববার রাতে ভাস্কো দা গামার কাছে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার ক্ষতটা এখনো তাজা সান্তোসের সমর্থকদের মনে। সেই ৬ গোলের মধ্যে ৫টি আবার হজম করতে হয় ২০ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ জমা হওয়ার কথা সান্তোসের সমর্থকদের মনে। সেই ক্ষোভই তাঁরা উগরে দিয়েছেন গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেলে।
ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম গ্লোবো জানিয়েছে, সান্তোসের বেশ কিছু সমর্থক একজোট হয়ে ক্লাবটির পার্কিং লটের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েন। আগুন জ্বালানোর পাশাপাশি সান্তোসের ম্যানেজমেন্ট ও স্কোয়াডের প্রতি চিৎকার-চেঁচামেচি করে ক্লাবটির অনুশীলন মাঠে ঢুকে পড়েন সমর্থকেরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্লাব মিলিটারি পুলিশ ডেকেছে। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। সমর্থকেরা ঠিকই খেলোয়াড়দের গাড়ি রাখার জায়গায় ঢুকে পড়েন। এ সময় তাঁরা কিছু স্লোগানও দেন—‘সান্তোসকে সম্মান করো, বিশ্বের সেরা দল’, ‘লজ্জা, লজ্জাহীন একটা দল’ ও ‘মার্সেলো তিসেইরা (ক্লাব সভাপতি), তুমি দলটা নিয়ে মজা করছ’।
নেইমার এ সময় অন্যান্য সতীর্থের সঙ্গে সান্তোসেই ছিলেন। গ্লোবো জানিয়েছে, উত্তেজিত সমর্থকদের বরণ করে নিয়ে ক্লাবের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। সমর্থকদের দাবি, ভাস্কোর কাছে বিধ্বস্ত হওয়া থেকে যত দ্রুত সম্ভব ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং মাঠে দলের খেলার মান আরও উন্নত করতে হবে। নেইমার এ সময় উত্তেজিত সমর্থকদের প্রতি বলেছেন, ‘আমরা পরিস্থিতি পাল্টানোর চেষ্টা করছি।’
ভাস্কোর বিপক্ষে সেই হার ছিল নেইমারের ক্যারিয়ারেরই সবচেয়ে বাজে হার। মাঠেই কেঁদেছেন ব্রাজিলিয়ান এ ফরোয়ার্ড। ভাস্কোর কোচ ফার্নান্দো দিনিজসহ কয়েকজন তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও নেইমারের কান্না থামেনি। হারের পর সান্তোস তারকা বলেছিলেন, ‘আমি লজ্জিত। আমাদের পারফরম্যান্সে আমি সম্পূর্ণ হতাশ। সমর্থকদের প্রতিবাদের পুরোপুরি অধিকার আছে, অবশ্যই সহিংসতা পরিহার করে। তারা যদি গালি দেয় বা অপমান করে, সেটারও অধিকার তাদের আছে।’
সান্তোসে ঢুকে গতকাল ঢুকে পড়া সমর্থকদের নেইমারের সেই কান্না ভালো লাগেনি। ক্লাবটির নির্বাহী পরিচালক আলেহান্দ্রে মাত্তোস এবং নেইমার সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁদের ভেতর থেকে নেতৃত্বস্থানীয় একজন এ বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। সমর্থকদের মুখপাত্র হিসেবে নেইমারকে তিনি বলেন, ‘তুমি দলের তারকা। গ্রহের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। তুমি কাঁদলে, বাকিদের অবস্থাটা একবার ভাবো।’
ভাস্কোর কাছে সেই হার খেলোয়াড়দের ‘মুখে চপেটাঘাত’ বলেও উল্লেখ করেন সমর্থকদের সেই মুখপাত্র, ‘মরুম্বিতে ৫৫ হাজার মানুষের সামনে তোমরা আমাদের নিয়ে মজা করেছ। বাস্তবতা হলো, এটা তোমাদের মুখে চপেটাঘাত।’
ভাস্কোর কাছে হারের পর প্রধান কোচ ক্লেবার হাভিয়েরকে বরখাস্ত করে সান্তোস। এখন নতুন কোচ খুঁজছে ক্লাবটি। গ্লোবো জানিয়েছে, দুজন আর্জেন্টাইন কোচের পিছু ছুটছে সান্তোস—আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সাবেক কোচ হোর্হে সাম্পাওলি ও ব্রাজিলের ঘরোয়া ক্লাব ফোর্তালেজার সাবেক কোচ হুয়ান পাবলো। সিরি আ-তে আগামী রোববার বাংলাদেশ সময় রাতে বাহিয়ার মুখোমুখি হবে সান্তোস। এই ম্যাচের আগেই ক্লাবটি নতুন কোচ পাবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।
ব্রাজিলিয়ান সিরি আ পয়েন্ট তালিকায় ১৯ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে ২০ দলের মধ্যে ১৫তম সান্তোস। এ মৌসুমে মাত্র ৬ ম্যাচ জিতেছে ক্লাবটি।