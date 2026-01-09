ফুটবল

প্রায় ১১ বছর পর কেউ গোল করতে পারল না, ৬০০ তম ম্যাচে এসে নিশানা হারাল লিভারপুল

আর্সেনাল–লিভারপুলের লড়াইয়ে কেউ জেতেনিএএফপি

চলতি মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে প্রথম মুখোমুখিতে লিভারপুলের মাঠে ১–০ গোলে হেরেছিল আর্সেনাল। এরপর অবশ্য মাঝে অনেক কিছু ঘটে গেছে। আর্সেনাল যেখানে পয়েন্ট তালিকার চূড়ায় উঠে শিরোপা স্বপ্নে বিভোর, লিভারপুল সেখানে চার নম্বরে থেকে শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন বিসর্জন দেওয়ার পথে।

এই পরিস্থিতিতে আর্সেনালের মাঠ এমিরেটসে গতকাল রাতে লিগে দ্বিতীয় দফায় মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। তবে দারুণ ছন্দে থেকেও সেই হারের প্রতিশোধ নিতে পারেনি আর্সেনাল। লিভারপুলের সঙ্গে নিজেদের মাঠে গোলশূন্য ড্র করেছে তারা।

২০১৫ সালের আগস্টের পর প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনাল ও লিভারপুলের মধ্যে এটি প্রথম গোলশূন্য ড্র ম্যাচ। গতকালের আগে দুই দলের সর্বশেষ ২০টি লিগ ম্যাচে হয়েছিল মোট ৭৯টি গোল। ম্যাচপ্রতি গোলের গড় প্রায় ৩.৯৫। সে তুলনায় এবারের ম্যাচটি ছিল পুরোপুরি নিষ্প্রাণ।

গতকাল রাতে বল দখল ও আক্রমণে দুই দল প্রায় কাছাকাছিই ছিল। লিভারপুল ৫৩ শতাংশ বলের দখল রেখে ৭টি শট নিয়েছে। আর ৪৭ শতাংশ বলের দখল রাখা আর্সেনাল শট নিয়েছে ৮টি। তবে আর্সেনাল ৪টি শট পোস্টে রাখতে পারলেও লিভারপুলের সবগুলো শটই (পোস্টের) বাইরে ছিল।

২০১০ সালের মার্চে উইগানের বিপক্ষে ম্যাচের পর এ প্রথম প্রিমিয়ার লিগে গোলপোস্টে কোনো শট রাখতে পারেনি লিভারপুল। উইগানের বিপক্ষে সেই ম্যাচের পর প্রিমিয়ার লিগে সব মিলিয়ে ৬০০ ম্যাচ খেলেছে লিভারপুল।

চেষ্টা করেও কোনো দল গোল পায়নি
এএফপি

এই ম্যাচের পর আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতার বিপক্ষে প্রথম চার ম্যাচের প্রত্যেকটিতে অপরাজিত থাকা একমাত্র প্রতিপক্ষ কোচও এখন আর্নে স্লট। প্রিমিয়ার লিগে চারবার তাঁর মুখোমুখি হয়ে ৩টি ম্যাচ ড্র করেছে এবং ১টিতে হেরেছে আর্সেনাল। পাশাপাশি প্রিমিয়ার লিগে চলতি মৌসুমে আর্সেনাল এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো গোল করতে ব্যর্থ হলো। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আগের ম্যাচটিতেও প্রতিপক্ষ ছিল লিভারপুল। সেদিন ম্যাচটি হয়েছিল লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ডে।

সব মিলিয়ে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট এখন ২১ ম্যাচে ৪৯, আর চারে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ২১ ম্যাচে ৩৫। অর্থাৎ দুই দলের মাঝে এখনো ১৪ পয়েন্টের ব্যবধান। অতিনাটকীয় কোনো ঘটনা না ঘটলে এই ব্যবধান ঘোচানো কার্যত অসম্ভবই বলা যায়।

লিগে টানা ৫ ম্যাচ জেতার পর এই প্রথম পয়েন্ট হারাল আর্সেনাল। ব্যবধান আরও বাড়াতে না পারা নিয়ে আক্ষেপ আছে কিনা জানে চাইলে আরতেতা বলেছেন, ‘জিততে না পারলেই এমন মনে হয়। তবে আমরা যদি সব ম্যাচ জিততাম, তাহলে ব্যবধানটা ১২, ১৫ কিংবা ২০ পয়েন্টও হতে পারত।’

দলের পারফরম্যান্স নিয়ে লিভারপুল কোচ স্লট বলেছেন, ‘এত বেশি বলের দখল থাকলে আপনি আরও বেশি সুযোগ তৈরি করার আশা করেন। এটাই আমাদের বাস্তবতা। আমরা বলের দখলে আধিপত্য দেখাতে পারি, কিন্তু কিছু জায়গায় এখনো ভুগছি। সেট পিসে দুর্বলতা আছে, ফাইনাল থার্ডে গিয়ে সঠিক পাসটা খুঁজে পেতেও সমস্যা হচ্ছে। এই দিকগুলোতে আমরা এখনো কয়েকটি দলের মতো মানসম্পন্ন হতে পারিনি।’

