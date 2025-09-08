তুরস্কে খেলতে গিয়ে পাসপোর্ট হারালেন ইয়ামাল

তুরস্কে খেলতে গিয়ে পাসপোর্ট হারালেন ইয়ামাল
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গতকাল তুরস্কের মাটিতে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ৬–০ গোলের বড় জয় পেয়েছে স্পেন। ম্যাচে গোল না পেলেও ৭৩ মিনিট পর্যন্ত মাঠে থেকে দুটি গোলে সহায়তা করেছেন লামিনে ইয়ামাল। কিন্তু দলের জয়ের পর খুব বেশি সময় আনন্দে থাকতে পারেননি ১৮ বছর বয়সী এই উইঙ্গার।
টিম হোটেলের উদ্দেশে বাসে ওঠার পর জানা যায়, ইয়ামাল তাঁর পাসপোস্ট হারিয়ে ফেলেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, পাসপোর্ট না পেয়ে ইয়ামাল যারপরনাই হতাশ, কারওবা কিছুর ওপর ক্ষুব্ধও।
এ সময় কোনিয়ার তোরকু অ্যারেনার পার্কিংয়ে স্যুটকেস খুলে তাঁকে পাসপোর্ট খুঁজতেও দেখা যায়। কিন্তু সেখানেও পাওয়া যায়নি পাসপোর্টটি। এমনকি লকার রুমে গিয়েও নাকি ইয়ামাল খুঁজে পাননি তাঁর পাসপোর্টটি।
ভিডিও ভাইরাল হলেও পাসপোর্ট হারানো নিয়ে ইয়ামালকে অবশ্য বড় কোনো বিড়ম্বনায় পড়তে হয়নি। তারকা হিসেবে পাওয়া বিশেষ সুবিধার কারণে তাঁর পাসপোর্ট হারানোর সমস্যাটিও দ্রুত সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে রেডিও মার্কা। ফলে ইয়ামালের স্পেনে ফেরা নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই বলে খবর সংবাদমাধ্যমটির।
ভিডিওর কমেন্টে অবশ্য অনেকেই বিষয়টি নিয়ে মজা নিয়েছেন। একজন লিখেছেন, ‘কেউ আরদা গুলেরের (রিয়ালের তার্কিশ ফুটবলার) পকেটে খুঁজে দেখুন।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘এটা প্রমাণ করে যে সে এখনো একটা শিশু।’
আন্তর্জাতিক বিরতি শেষে ইয়ামাল আগামী রোববার বার্সেলোনার হয়ে ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবেন। লা লিগায় ৩ ম্যাচের ২টিতে হার এবং ১টিতে ড্র করে পয়েন্ট তালিকার ৪ নম্বরে আছে বার্সা। অন্য দিকে ৩ ম্যাচে ৩ জয় নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ।