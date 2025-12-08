২০ বছর পর দুই লাল কার্ড, দুই গোল হজম, রিয়াল কোচ বললেন, ‘রেফারিং ভালো লাগেনি’

২০ বছর পর দুই লাল কার্ড, দুই গোল হজম, রিয়াল কোচ বললেন, ‘রেফারিং ভালো লাগেনি’
টানা তিন ম্যাচ ড্রয়ের পর গত সপ্তাহে লা লিগায় অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ম্যাচে জয়ে ফিরেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। সেদিন ম্যাচ শেষে ধারাবাহিকতা ধরে রাখার কথা বলেছিলেন রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো। কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি রিয়াল। ঘরের মাঠে গতকাল রোববার রাতে সেল্তা ভিগোর কাছে ২–০ গোলে হেরেছে ৯ জনে পরিণত হওয়া জাবির দল।
এর মধ্য দিয়ে ১১ বছর পর রিয়ালকে হারাল সেল্তা। আর রিয়ালের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে সেল্তা জিতল ১৯ বছর পর। মৌসুমের এই পর্যায়ে এসে এমন হার রিয়ালের জন্য বিশাল ধাক্কা। এই হারে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে রিয়ালের ব্যবধান বেড়ে দাঁড়াল ৪ পয়েন্ট। ১৬ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সা। সমান ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আক্রমণ ও বল দখলে এগিয়ে ছিল রিয়ালই। কিন্তু গোল করার আসল যে কাজ, সেটিই করতে পারেনি তারা। উল্টো বিরতির পর ৫৪ ও যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে গোল হজম করে হেরেছে তারা। গোল দুটি করেন বদলি নামা সেল্তার সুইডিশ মিডফিল্ডার উইলিয়ট সুইডবার্গ।
এই ম্যাচে রিয়ালের জন্য মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে এসেছে দুটি লাল কার্ড। ৬৪ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড, অর্থাৎ লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন রিয়ালের লেফট ব্যাক ফ্রান গার্সিয়া। সেল্তার সের্হিও ক্যারেইরা ও সুইডবার্গকে ফাউল করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দুটি হলুদ কার্ড দেখেন তিনি।
এরপর যোগ করা সময়ে লাল কার্ড দেখেন রিয়ালের আরেক ডিফেন্ডার আলভারো কারেরাস। রেফারি আলেহান্দ্রো কুইন্তেরোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে লাল কার্ড দেখেন তিনি। ম্যাচ শেষে রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো রেফারির প্রতি ক্ষোভ ঝেড়েছেন, ‘রেফারিং ভালো লাগেনি আমার।’
ঘরের মাঠে লা লিগায় ২০ বছর পর এই প্রথম এক ম্যাচে রিয়ালের দুই ফুটবলার লাল কার্ড দেখলেন। এর আগে ২০০৫ সালে ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে এমন ঘটনা ঘটেছিল। এই হারের ফলে সর্বশেষ ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্টের মধ্যে ৯ পয়েন্টই খোয়াল রিয়াল। সেল্তা ১৫ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় ১০ম।
হার নিয়ে আলোনসো বলেছেন, ‘আমরা সবাই খুব রাগান্বিত। স্পষ্টতই এটা সেই ম্যাচ নয়, যেটা আমরা চেয়েছিলাম এবং এটা সেই ফলও নয়, যা আমরা চেয়েছিলাম। আমাদের যত দ্রুত সম্ভব সবকিছু ভুলে সামনে এগোতে হবে। এটা মাত্র তিন পয়েন্টের ব্যাপার।’
রিয়াল পরের ম্যাচ খেলবে চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে। সেই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে চান আলোনসো, ‘ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ আছে। এই খারাপ অনুভূতিটা আমাদের ঝেড়ে ফেলতে হবে।’