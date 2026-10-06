উয়েফা নেশনস লিগ
আবারও তুরস্ককে হারাল ইতালি, জিতল না পোল্যান্ড
ইতালি ৩ : ১ তুরস্ক
ইতালিতে রবার্তো মানচিনির এবারের শুরুটা হয়েছিল বেলজিয়ামের কাছে ২-০ গোলের হারে। এরপর প্রথম জয়ের দেখা মিলেছিল তুরস্কে গিয়ে (৪-১)।
এক সপ্তাহ পর সেই তুরস্কের বিপক্ষেই আবার জিতল ইতালি। আজ বোলোনিয়ায় উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে তুরস্ককে ৩-১ গোলে হারিয়েছে মানচিনির দল। এই জয়ে গ্রুপ ১-এর দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ইতালি।
ম্যাচের শুরুটা অবশ্য ইতালির পক্ষে ছিল না। প্রথম ২০ মিনিটে ৬০ শতাংশের বেশি বল দখলে রেখেছিল তুরস্ক। ইতালির গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মাকে কয়েকবার পরীক্ষাও দিতে হয়েছে। প্রথমার্ধে তুরস্কের তিনটি শটই ছিল লক্ষ্যে, ইতালির মাত্র একটি।
আর সেই এক শটেই এগিয়ে যায় ইতালি। ২৬ মিনিটে জিওভান্নি দি লরেঞ্জোর ক্রস পেয়ে জিয়ানলুকা স্কামাক্কা দারুণ এক হাফ-ভলিতে বল জালে পাঠান। বলটি কাবাকের গায়ে লেগে দিক বদলে জালে যায়। প্রথমার্ধে ইতালি এগিয়েছিল ১–০ ব্যবধানেই।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তুরস্ক আবার আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। আর সেই ধারায় ৬১ মিনিটে সমতা নিয়ে আসে দলটি। ডান দিক থেকে জেলিকের নিচু ক্রস বক্সের মধ্যে এলমালির পায়ে লেগে দোন্নারুম্মাকে পেরিয়ে যায়। ফাঁকায় বল পেয়ে সহজেই জারে জড়ান আরাল শিমশির।
কিন্তু তুরস্কের সমতার আনন্দ বেশিক্ষণ থাকেনি। মাত্র তিন মিনিট পরই আবার এগিয়ে যায় ইতালি। হেডে গোল করে ব্যবধান ২-১ করে ফেলেন রিকার্দো ক্যালাফিওরি।
ইতালি তাদের তৃতীয় গোলটি পায় ৮৭ মিনিটে। আলেসান্দ্রো রোমানোর পাসে সেটি পেয়ে কাছ থেকে জালে পাঠান পিও এস্পোসিতো।
এই জয়ে নেশনস লিগের গ্রুপ এ১-এ দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ইতালি (৭ পয়েন্ট)। ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফ্রান্স। চার ম্যাচ শেষে তুরস্কের পয়েন্ট এখনো শূন্য।
পোল্যান্ডের হার
আগের ম্যাচে রোমানিয়াকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়া পোল্যান্ড আজ বসনিয়ার কাছে হেরেছে। সে ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা তারকা স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডভস্কি কার্ডজনিত কারণে আজ খেলতে পারেননি। ম্যাচের ৮৪ মিনিটে ইভান বাসিচের পেনাল্টিতে করা গোলে ১-০ ব্যবধানে জিতেছে বসনিয়া।
এক নজরে সব ম্যাচের ফল
ইতালি ৩-১ তুরস্ক
ফ্রান্স ৪-১ বেলজিয়াম
বসনিয়া ১-০ পোল্যান্ড
রোমানিয়া ০-১ সুইডেন
ইউক্রেন ১-২ হাঙ্গেরি
নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ০-০ জর্জিয়া