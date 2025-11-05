চ্যাম্পিয়নস লিগে ইতিহাস: ১৫ বছরের ডাউম্যান এখন সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড়

চ্যাম্পিয়নস লিগে ইতিহাস: ১৫ বছরের ডাউম্যান এখন সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড়
ফরচুন অ্যারেনায় ম্যাচের তখন ৭২ মিনিট। স্বাগতিক স্লাভিয়া প্রাগের বিপক্ষে ৩–০ গোলে এগিয়ে আর্সেনাল। জয়টা নিশ্চিত জেনে কোচ মিকেল আরতেতা নিলেন এক চমকে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত—১৫ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ম্যাক্স ডাউম্যানকে নামিয়ে দিলেন ইউরোপের সেরা ক্লাবের এই প্রতিযোগিতায়। লিয়ান্দ্রো ত্রোসারের জায়গায় মাঠে নেমেই ইতিহাস লিখে ফেললেন ইংলিশ মিডফিল্ডার। সবচেয়ে কম বয়সে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার রেকর্ড এখন ডাউম্যানের। ম্যাচের দিন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বছর ৩০৮ দিন।
গত সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব–১৯ দলে খেলা এই ফুটবলার পেছনে ফেললেন ইউসুফ মুকুকুর রেকর্ড। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে জেনিত সেন্ট পিটার্সবার্গের বিপক্ষে ১৬ বছর ১৮ দিন বয়সে মাঠে নেমে সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হয়েছিলেন মুকুকু। প্রায় পাঁচ বছর পর সেই রেকর্ড এখন ডাউম্যানের দখলে।
এর আগে ২৬ বছর ধরে রেকর্ডটি ছিল নাইজেরিয়ার সাবেক লেফট ব্যাক সেলেস্তিন বাবাইয়ারোর। ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে স্টুয়া বুখারেস্টের বিপক্ষে অ্যান্ডারলেখটের হয়ে ১৬ বছর ৮৬ দিন বয়সে খেলে চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড়ের রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি।
মুকুকুর অভিষেকের পর ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ১৬ বছর ৬৮ দিন বয়সে চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রথম ম্যাচ খেলেন বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল। চ্যাম্পিয়নস লিগে ইয়ামাল এখন তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়, তবে শুরুর একাদশে নামার ক্ষেত্রে তিনিই সবচেয়ে কম বয়সী।
২০০৯ সালের ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের চেমসফোর্ডে জন্ম ডাউম্যানের। আর্সেনাল–সমর্থক পরিবারে তাঁর বেড়ে ওঠা। ছোটবেলা থেকেই ফুটবলের প্রতি আগ্রহ ছিল, তাই আর্সেনালের বয়সভিত্তিক দলে যোগ দেওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সেটা ঘটে ২০১৫ সালে, তাঁর বয়স তখন ৫ বছর।
গত সেপ্টেম্বরে আর্সেনাল অনূর্ধ্ব–১৯ দলের হয়ে উয়েফা ইয়ুথ লিগে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হওয়ার রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি—বয়স তখন ১৪ বছর ৮ মাস ১৯ দিন। এ মৌসুমে আরতেতা তাঁকে মূল দলের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ দেন। তার ফল মিলল গতকাল রাতেই।
জয়ের পর ডাউম্যানকে প্রশংসায় ভাসান আরতেতা। আর্সেনাল কোচ বলেন, ‘প্রথমবার বল পাওয়ার পরই সে প্রতিপক্ষের দিকে এগিয়ে গেছে। ড্রিবল করতে গিয়ে ফাউলের শিকার হয়েছে। এটাই তার ব্যক্তিত্ব, এটাই সাহস। এটা শেখানো যায় না, ভেতরে থাকতে হয়। পাসপোর্ট কী বলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ না, সে যেখানে নামবে, মানিয়ে নিতে পারবে।’
গত সপ্তাহেই লিগ কাপে ব্রাইটনের বিপক্ষে আর্সেনালের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে শুরুর একাদশে নামার রেকর্ড গড়েছেন ডাউম্যান। বাঁ পায়ের এই মিডফিল্ডারকে নিয়ে গত মাসে ইএসপিএন জানিয়েছিল, তিনি আর্সেনালের সঙ্গে একটি বৃত্তিচুক্তিতে সম্মত হয়েছেন, যা কার্যকর হবে তাঁর ১৬তম জন্মদিন, মানে এ বছরের ৩১ ডিসেম্বর থেকে।
ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, ১৭ বছর পূর্ণ না হলে কোনো খেলোয়াড় পেশাদার চুক্তিতে সই করতে পারে না। তাই আর্সেনালকে কিছুটা উদ্বেগ নিয়েই অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ইউরোপের আরও কয়েকটি ক্লাব ইতিমধ্যেই আগ্রহ দেখিয়েছে এই প্রতিভাবান কিশোরকে নিয়ে। তবে ইএসপিএনের সূত্র জানাচ্ছে, আজীবন আর্সেনাল–সমর্থক ডাউম্যান নিজের ভবিষ্যৎ দেখছেন এমিরেটসেই।
চ্যাম্পিয়নস লিগের এই মৌসুমে আরতেতার ২৫ জনের দলে নিবন্ধিত হয়েছেন ডাউম্যান। গত সেপ্টেম্বরে উয়েফা ‘দ্য অ্যাথলেটিক’-কে জানিয়েছিল, তাদের প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য কোনো বয়সসীমা নেই।