শুরু থেকে আক্রমণাত্মক বাংলাদেশ

- ৬ মিনিট: বাংলাদেশের সুযোগ
- বাংলাদেশের একাদশে কারা
- ম্যাচের আগে ট্রফি উন্মোচন
- তপু বর্মণ নেই একাদশে
- স্বাগত
৬ মিনিট: বাংলাদেশের সুযোগ
বাংলাদেশ ০ : ০ ভুটান
ষষ্ঠ মিনিটেই গোলের সম্ভাবনা তৈরি করেছে বাংলাদেশ। ডান দিক থেকে রাকিব ক্রস বাড়িয়েছেন বক্সে থাকা বিশ্বনাথের দিকে। তবে বিশ্বনাথের কাছে যাওয়ার আগেই বল ক্লিয়ার করেন ভুটানের ডিফেন্ডার। যদিও বক্সের বাইরে পেয়ে জোরাল শট নেন জামাল ভুঁইয়া। তবে সেই চেষ্টাও রুখে যায় ভুটান রক্ষণে।
বাংলাদেশের একাদশে কারা
মেহেদী হাসান শ্রাবণ, সাদ উদ্দিন, জিদান ইউসুফ, জায়ান আহমেদ, বিশ্বনাথ ঘোষ, তারিক কাজী, জামাল ভূঁইয়া, শমিত সোম, রাকিব হোসেন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম।
ম্যাচের আগে ট্রফি উন্মোচন
ম্যাচ শুরুর ১৫ মিনিট আগে ট্রফি উন্মোচন করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। তাঁর বড় পরিচয়, বাংলাদেশের একমাত্র সাফজয়ী দলের গোলকিপার তিনি।
তপু বর্মণ নেই একাদশে
শেষ মুহূর্তে একাদশে একটি পরিবর্তন আনতে হয়েছে বাংলাদেশ কোচকে। ওয়ার্ম আপের সময় চোট পাওয়ায় তপু বর্মণ শুরুর একাদশে নেই। অধিনায়কত্বের বাহুবন্ধনী জামাল ভূঁইয়ার হাতে। তপুর জায়গায় নেমেছেন কাজেম শাহ।
স্বাগত
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ–২০২৬–এ নিজেদের প্রথম ম্যাচে খেলতে নামছে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষ ভুটান। ম্যাচের তাৎক্ষণিক ঘটনাপ্রবাহ জানতে চোখ রাখুন এখানে।