কাদসিয়ার কাছে হেরে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ শুরু ফর্টিসের
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বে শুরুটা ভালো হলো না বাংলাদেশের ক্লাব ফর্টিস এফসির। নিজেদের প্রথম ম্যাচে কুয়েতের কাদসিয়ার কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে দলটি। দুই দলই এবার প্রথমবারের মতো মহাদেশীয় এই প্রতিযোগিতায় খেলছে।
কুয়েতের মোহাম্মদ আল-হামাদ স্টেডিয়ামে আজ ম্যাচের শুরু থেকেই ফর্টিসকে চাপে রাখে কাদসিয়া। সেই চাপের ফলও পেয়ে যায় তারা ২০ মিনিটে। বক্সের মধ্যে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় কুয়েতের ক্লাবটি। স্পট কিক থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন মরক্কোর ফরোয়ার্ড হামজা খাব্বা।
গোল খেয়ে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে ফর্টিস। দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকবার কাদসিয়ার গোলমুখে আক্রমণও করে বাংলাদেশের দলটি। তবে প্রতিপক্ষের জমাট রক্ষণ ভেঙে গোল আদায় করতে পারেনি তারা। উল্টো পাল্টা আক্রমণে ফর্টিসের রক্ষণকে ব্যস্ত রাখে কাদসিয়া। পুরো ম্যাচে ২৩টি শট নেয় কুয়েতের দলটি, যার ৯টি ছিল লক্ষ্যে।
ম্যাচের ৭১তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে কাদসিয়া। এবারও গোলের পেছনে অবদান হামজার। তাঁর বাড়ানো বল থেকে গোল করেন আরেক মরক্কান ফরোয়ার্ড আইয়ুব লাখদার। ৯০তম মিনিটে তৃতীয় গোলও উদযাপন করে কাদসিয়া; গোল করেন আবদুল্লাহ আহমেদ।
এর আগে প্রাথমিক বাছাইপর্বে নিজেদের মাঠে মুরাস ইউনাইটেডকে হারিয়ে মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছিল ফর্টিস। তবে গ্রুপ পর্বে প্রথম ম্যাচেই হারায় তাদের সামনে এখন ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ।
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের ‘সি’ গ্রুপে ফর্টিস ও কাদসিয়ার অন্য দুই প্রতিপক্ষ ভারতের এফসি গোয়া ও তাজিকিস্তানের রেগার তাদাজ তুরসুনজোদা। চার দলের এই গ্রুপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ।
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলে সরাসরি শেষ আটে উঠবে একটি দল। রানার্সআপ দলেরও সুযোগ থাকছে। পশ্চিম অঞ্চলের তিন গ্রুপের রানার্সআপদের মধ্যে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া দলটি পাবে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট। ফলে শুধু জয় পাওয়া নয়, প্রতিটি ম্যাচে যতটা সম্ভব পয়েন্ট অর্জন করাও গুরুত্বপূর্ণ।
অন্যদিকে পূর্ব অঞ্চলে সাতটি দল খেলবে দুই গ্রুপে। সেখান থেকে প্রতি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে।
গ্রুপ পর্বে ফর্টিসের দ্বিতীয় ম্যাচ আগামী ২০ অক্টোবর। ওই ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ভারতের এফসি গোয়া। প্রথম ম্যাচের হার ভুলে পরের ম্যাচে পয়েন্ট পাওয়াই এখন বাংলাদেশের ক্লাবটির লক্ষ্য।