আরাফাতের হ্যাটট্রিকে গ্রুপ ফাইনালে সাবেক চ্যাম্পিয়ন গণ বিশ্ববিদ্যালয়

ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল
আরাফাতের হ্যাটট্রিকে গ্রুপ ফাইনালে সাবেক চ্যাম্পিয়ন গণ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম ম্যাচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে জিততে খানিকটা কষ্ট হয় টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন গণ বিশ্ববিদ্যালয়কে। গোলশূন্য ৭০ মিনিট শেষে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। স্নায়ুচাপের সেই লড়াইয়ে ৪–৩ ব্যবধানে জয় তুলে নেয় তারা।
আজ দ্বিতীয় ম্যাচে কোনো প্রতিরোধই টিকতে দেয়নি গণ বিশ্ববিদ্যালয়। সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মাঠে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিকে একতরফা আধিপত্যে চূর্ণ করে গণ বিশ্ববিদ্যালয় জিতেছে ৫–০ গোলে।
এমন দুর্দান্ত শুরু আবার নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে গণ বিশ্ববিদ্যালয়কে। গতবারের ব্যর্থতা ঘুচিয়ে এবার কি তবে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্টের ট্রফি ছুঁয়ে দেখবে তাঁরা আবারও? দলটির খেলোয়াড়–কর্মকর্তারা তেমন আশার কথাই বললেন।
গ্রুপ ফাইনালে তারা সামনে পাবে আজই দিনের ম্যাচে মুখোমুখি হওয়া নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বনাম স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের মধ্যে জয়ী দলকে।
শক্তির নিরিখে মাঠের খেলায় ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির চেয়ে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্য ছিল স্পষ্ট। গণ বিশ্ববিদ্যালয় দলটি প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ ক্লাব টিমের মতো শক্তিশালী—বাংলাদেশ পেশাদার ফুটবল লিগে দ্বিতীয় স্তরের বহু খেলোয়াড় দলটিতে নিয়মিত। বাংলাদেশ লিগের দল ঢাকা আবাহনী, মোহামেডান, আর পিডব্লিউডির খেলোয়াড়ও খেলছেন এই দলে। ফলে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা কঠিনই ছিল।
গণ বিশ্ববিদ্যালয় দলে পেশাদার ফুটবলারের আধিক্য থাকলেও আজ আলো ছড়িয়েছেন বিশেষ করে একজন—আরাফাত মিয়া। গত মৌসুমে পেশাদার লিগের দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে আরামবাগের হয়ে খেলা এই মিডফিল্ডার আজ করেছেন দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিক। তাঁর শেষ গোলটি এসেছে পেনাল্টি থেকে। বাকি দুই গোল করেছেন মেহেদী হাসান ও হীরা ঘোষ।
ম্যাচসেরার পুরস্কারও তাই স্বাভাবিকভাবেই উঠেছে আরাফাতের হাতেই। পুরস্কার নিয়ে তিনি বলেন, ‘গতবার আমরা পারিনি। এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা করছি।’
আরাফাতের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ইমতিয়াজ সুলতান জনি এবং ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সেলস ম্যানেজার মোহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম।