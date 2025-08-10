আজ ড্র করলেই মেয়েদের ফুটবলে আরেক ইতিহাস

অনূর্ধ্ব–২০ নারী এশিয়ান কাপ বাছাই
আজ ড্র করলেই মেয়েদের ফুটবলে আরেক ইতিহাস
গত মাসে বাংলাদেশ নারী জাতীয় ফুটবল দল প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এবার ছোটরাও সেই অপেক্ষায়।
আজ বেলা তিনটায় এএফসি অনূর্ধ্ব–২০ নারী এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে র্যাঙ্কিংয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। জাতীয় দল পর্যায়ে দুই দেশের র্যাঙ্কিংয়ের পার্থক্য ৮৩, আজ অনূর্ধ্ব–২০ দলের ম্যাচে বাংলাদেশ ড্র করতে পারলেই আফঈদা–সাগরিকারা গড়বেন আরেক ইতিহাস। প্রথমবারের অনূর্ধ্ব–২০ এশিয়ান কাপে জায়গা করে নেবে বাংলাদেশ।
এশিয়ার ৩৩টি দল নিয়ে বাছাইপর্ব চলছে আটটি গ্রুপে ভাগ হয়ে। প্রতি গ্রুপের সেরা দল আর সেরা তিন রানার্সআপ জায়গা করে নেবে আগামী বছর থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মূল আসরে।
‘এইচ’ গ্রুপে থাকা বাংলাদেশ প্রথম দুই ম্যাচে লাওস ও পূর্ব তিমুরকে হারিয়ে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। একই দলগুলোকে হারিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার পয়েন্টও ৬। এমনকি বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার গোল পার্থক্যও +১০। তবে বাংলাদেশ করেছে ১১ গোল, দক্ষিণ কোরিয়া ১০টি। এক গোল বেশি করায় দক্ষিণ কোরিয়াকে টপকে বাংলাদেশ এখন টেবিলের শীর্ষে।
আজকের ম্যাচ ড্র হলে বাংলাদেশ ও কোরিয়া দুই দলই একটি পয়েন্ট করে পাবে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপের শীর্ষে থেকেই আগামী বছর থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান কাপে নাম লেখাবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ নারী দল। আর যদি হেরে যায়, তবু রানার্সআপ দলগুলোর মধ্যে সেরা তিনে থাকতে পারলে মূল পর্বের টিকিট পাওয়া যাবে।
আগের দুই ম্যাচের মতো আজও বাংলাদেশের আক্রমণে ভরসার নাম মোসাম্মত সাগরিকা ও তৃষ্ণা রানী। লাওসের বিপক্ষে জোড়া গোল এবং পূর্ব তিমুরের সঙ্গে এক গোল করেন সাগরিকা। তৃষ্ণা পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে পেয়েছেন হ্যাটট্রিক। এ দুজনের সঙ্গে মাঝ মাঠে থাকা স্বপ্না রানী ও মুনকি আক্তারও কোচ পিচার বাটলারের বড় ভরসা।
প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শক্তিশালী দল হওয়ায় পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারেন বাংলাদেশ কোচ। আগের দুই ম্যাচের মতো আক্রমণাত্মক ফুটবল না খেলে রক্ষণাত্মক কৌশলে ফর্মেশন সাজাতে দেখা যেতে পারে। ড্রতে নজর দিয়ে হাইলাইন ডিফেন্সের সম্ভাবনা আছে।
এরই মধ্যে ৮ গ্রুপ থেকে ১৪টি দল বিদায় নিয়েছে। আজ শেষ রাউন্ডে নির্ধারণ হয়ে যাবে কোন ৮ দল গ্রুপসেরা হবে। আর কোন তিন দল যাবে সেরা রানার্সআপের তালিকায় থেকে।
টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে লাওসকে ৩-১ গোলে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে পূর্ব তিমুরকে ৮-০ গোলে উড়িয়ে দেয় বাংলাদেশ।
২০২৪ সাল থেকে দারুণ ছন্দে অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবল দল। গত বছর থেকে এখনো এক ম্যাচও হারেনি তাঁরা। কদিন আগে এ দলটাই ঘরের মাঠে ৬ ম্যাচের ৬টিতে জিতে সাফ শিরোপা উৎসব করেছে।