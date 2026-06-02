মা হারালেন শিউলি আজিম, অনুশীলনে আসেনি শোক স্তব্ধ বাংলাদেশ
নেপালের বিপক্ষে আগামীকাল সাফের সেমিফাইনাল সামনে রেখে আজ সকাল ৭ টায় বাংলাদেশ দলের অনুশীলন হওয়ার কথা ছিল বামবোলিম অ্যাথলেটিক গ্রাউন্ড -এ। মারগাঁও থেকে এই মাঠটি ২৪ কিলোমিটার দূরে।
সাংবাদিকরা ৬. ৩০ মিনিটে অনুশীলন কভার করতে আসেন। এসেই পেলেন দুঃসংবাদ। বাংলাদেশ দলের সেন্টার ব্যাক শিউলি আজিমের মা মারা গেছেন। ভোর ৫ টায় আসে এ খবর। ফলে অনুশীলন বন্ধ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ দল অনুশীলন মাঠে আসেনি।
আজ আর বাংলাদেশ দলের কোনো অন ফিল্ড অনুশীলন সেশন হবে না বলে দল থেকে জানানো হয়েছে।