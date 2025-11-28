অনূর্ধ্ব–১৭ এশিয়ান কাপ বাছাই
বাহরাইন–বাধাও টপকাল বাংলাদেশ
টানা চতুর্থ জয়ে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের মূল পর্বে ওঠার সম্ভাবনা আরও জোরালো করল বাংলাদেশ। আজ চীনের ইয়ংচুয়ান স্পোর্টস সেন্টারে বাছাইয়ের ‘এ’ গ্রুপের খেলায় বাহরাইনকে ২-১ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।
একই গ্রুপে আজ রাতে চীন তাদের চতুর্থ ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। ম্যাচটি জিতলে চীনের পয়েন্ট হবে ১২। চার ম্যাচের চারটিতে জেতা বাংলাদেশের পয়েন্টও এখন ১২।
দুই দলের পয়েন্ট সমান হলে আগামী রোববার বাংলাদেশ-চীন ম্যাচ হয়ে উঠবে ‘বাঁচা–মরার লড়াই’। পয়েন্ট তালিকায় ওপরে থাকা দল আগামী বছর মে মাসে সৌদি আরবে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপে খেলার টিকিট পাবে।
চীনের ইয়ংচুয়ান স্পোর্টস সেন্টারে আজ ম্যাচ শুরুর প্রথম মিনিট থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে বাংলাদেশ। তবে বাহরাইনের মনোযোগ ছিল রক্ষণে। বাংলাদেশের ফরোয়ার্ডদের তাই প্রতিপক্ষ গোলমুখে বারবার হতাশ হতে হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের জন্য মরিয়া হয়ে একের পর এক আক্রমণ করে বাংলাদেশ।
শেষ পর্যন্ত ৫৯ মিনিটে মিডফিল্ডার বায়েজিদ বোস্তামির গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। ৭২ মিনিটে মোহাম্মদ মানিক স্কোরলাইন ২-০ করেন। তবে ৮৫ মিনিটে বাহরাইনের জুহাইর ইবরাহিম গোল করে দলকে ম্যাচে ফেরার আশা দেখান। যোগ করা মিনিটে বাহরাইনের দুটি আক্রমণ নস্যাৎ করে দেন বাংলাদেশের ডিফেন্ডাররা। শেষ পর্যন্ত হার নিয়েই মাঠ ছেড়েছে বাহরাইন।
বাংলাদেশ বাছাইপর্ব শুরু করে পূর্ব তিমুরকে ৫-০ গোলে হারিয়ে। দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রুনেইয়ের জালে ৮ গোল দেয় তারা। তৃতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে বিধ্বস্ত করে ৫-০ গোলে।
১৬ দল নিয়ে আয়োজিত হবে অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়া কাপ। এরই মধ্যে ৯ দল মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে, বাকি ৭ দল বাছাইপর্ব থেকে যাবে। এশিয়ান কাপে এখন পর্যন্ত অনূর্ধ্ব-১৭ পর্যায়ে দুবার আর অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়ে চারবার অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। কোনোবারই গ্রুপ পর্ব পেরোতে পারেনি।