২৫৩ দিনের অপেক্ষা শেষে টানা জয়, টটেনহাম কি অবনমন এড়াতে পারবে

২৫৩ দিনের অপেক্ষা শেষে টানা জয়, টটেনহাম কি অবনমন এড়াতে পারবে
টটেনহামের জন্য একেকটা জয় এখন শিরোপা জয়ের মতো। না জিতলেই যে প্রিমিয়ার লিগ থেকে অবনমিত হয়ে দ্বিতীয় স্তরে নেমে যাওয়ার শঙ্কা!
এই শঙ্কার মধ্যে দিন পার করা টটেনহাম গতকাল অ্যাস্টন ভিলার মাঠে ২–১ গোলে জিতেছে। এর আগে ২৫ এপ্রিল উলভসকে হারিয়ে ১১৮ দিন পর লিগে জয়ের দেখা পায় স্পার্সরা। আর অ্যাস্টন ভিলাকে হারিয়ে ২৫৩ দিন পর টানা দুই ম্যাচ জয়ের স্বাদ পেল দলটি।
চলতি মৌসুমে লিগে শুরুর দুই ম্যাচে পরপর জিতেছিল টটেনহাম। সেই দুই ম্যাচের প্রথমটিতে বার্নলিকে ৩–০ এবং পরেরটিতে সিটিকে হারায় ২–০ গোলে। সেটি ছিল ২০২৫ সালের ২৩ আগস্ট। এরপর লিগে টানা ৩১ ম্যাচে আর জয়ের দেখা পায়নি টটেনহাম। শেষ পর্যন্ত গত সপ্তাহে জয়ের গেরো কাটার পর এবার এল টানা দ্বিতীয় জয়ও।
শুধু টানা জয়ে ফেরায় নয়, টটেনহাম এর চেয়েও বড় স্বস্তি পেয়েছে অবনমন অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ বেড়ে যাওয়ায়। শনিবার ব্রেন্টফোর্ডের কাছে ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেডের হার অবনমন অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল টটেনহামের জন্য। সেই সুযোগই তারা কাজে লাগিয়েছে ১২ মিনিটে কনর গ্যালাঘার আর ২৫ মিনিটে রিচার্লিসনের গোলের সুবাদে। ম্যাচের যোগ করা সময়ে অ্যাস্টন ভিলার এমি বুয়েন্দিয়া এক গোল শোধ করলেও তা শুধু হারের ব্যবধানই কমিয়েছে।
এই জয়ে ওয়েস্ট হামের চেয়ে এক পয়েন্টে এগিয়ে গেছে টটেনহাম। ৩৫ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৩৭, অবস্থান ১৭তম। সমান ম্যাচে ওয়েস্ট হামের পয়েন্ট ৩৬, অবস্থান ১৮তম।
নতুন কোচ রবার্তো দে জারবি দায়িত্ব নেওয়ার সময় টানা ১৫ ম্যাচ জয়হীন ছিল দল। দে জারবির মতে, সেটি ছিল মূলত মানসিক বাধা। এখন দল আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে বলেই মনে করেন তিনি।
নিজ দলের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে আমি খুশি। আমি জানি, এই মৌসুমে তারা কতটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে গেছে। প্রবল চাপ সামলানোটা আসলে মানসিকতার ব্যাপার। আর বল পজেশনে আমরা ভালো খেলেছি। যখন স্পেসে আক্রমণ করা দরকার ছিল বা শট নেওয়া দরকার ছিল, আমরা সেটাও করেছি। আমার কাজ হলো তাদের সাহায্য করা এবং বোঝানো যে তারা আসলে কী করতে সক্ষম।’
টটেনহামের আরও তিনটি ম্যাচ বাকি। পরের ম্যাচ নিজেদের মাঠে লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে, এরপর চেলসির মাঠে অ্যাওয়ে ম্যাচ। আর মৌসুম শেষ হবে এভারটনের বিপক্ষে ঘরের মাঠের ম্যাচ দিয়ে।
অন্যদিকে ১৮তম স্থানে থাকা ওয়েস্ট হাম আগামী সপ্তাহে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের মুখোমুখি হবে।