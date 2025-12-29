২০২৫ সালের শীর্ষ ১০ গোলদাতা কারা
বিদায়ের অপেক্ষায় ২০২৫ সাল। ফুটবল–দুনিয়ায় এই বছর দেখা মিলেছে অনেক ঘটন-অঘটনের। তবে একটি দৃশ্য প্রায় নিয়মিতই দেখা গেছে। সেটি ছিল এমবাপ্পের ধারাবাহিক গোলের দৃশ্য। দলের পারফরম্যান্স ভালো না হলেও রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে নিজের পারফরম্যান্সের মান পড়তে দেননি এমবাপ্পে।
বছর শেষে জাতীয় দল ও ক্লাব মিলিয়ে হয়েছেন সর্বোচ্চ গোলের মালিকও। এমনকি রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এক বছরে সর্বোচ্চ গোলে ছুঁয়ে ফেলেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে। ২০১৩ সালে রিয়ালের জার্সিতে ৫৯ গোল করেছিলেন রোনালদোও, যা এ বছর ছুঁয়ে ফেলেছেন এমবাপ্পে।
২০২৪ সালের জুলাইয়ে রিয়ালে যোগ দেওয়া এমবাপ্পে এবারই প্রথম পুরো একটি পঞ্জিকাবর্ষ কাটাচ্ছেন। ২০২৫ সালে মোট ৫৮ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। এমবাপ্পে এ বছর ১১টি ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন, হ্যাটট্রিক করেছেন ৪টিতে।
৫৯ গোলের ৩০টি এসেছে ২০২৪-২৫ মৌসুমের দ্বিতীয়ার্ধে (জানুয়ারি থেকে মে), বাকি ২৯ গোল চলমান ২০২৫-২৬ মৌসুমে। এ ছাড়া এ বছর জাতীয় দলের হয়ে এমবাপ্পে করেছেন ৭ গোল। আর সব মিলিয়ে বছরজুড়ে এমবাপ্পে করেছেন ৬৭ ম্যাচে ৬৬ গোল।
বছরের শীর্ষ ১০ গোলদাতার তালিকায় পরের দুটি স্থান অনুমেয়ভাবেই হ্যারি কেইন ও আর্লিং হলান্ডের। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করেছেন হ্যারি কেইন। ৬৫ ম্যাচে তাঁর গোল সংখ্যা ৬০। আর হলান্ড ৫৫ ম্যাচে করেছেন ৫৭ গোল। অর্থাৎ ম্যাচপ্রতি গোলে ওপরে থাকা দুজনের চেয়ে এগিয়েই আছেন এই নরওয়েজীয় ফরোয়ার্ড।
তালিকার চতুর্থ স্থানে থাকা নামটি অবশ্য বেশ চমকজাগানো। পুয়ের্তো রিকোর কেভিন হার্নান্দেজ দখল করে আছেন এই স্থান। ৩৭ ম্যাচে ৪৮ গোল করা এই ফুটবলার গোল–গড়েও (১.৩ গড়ে) বাকিদের চেয়ে বেশ এগিয়ে আছেন।
২৭ বছর বয়সী এই সেন্টার ফরোয়ার্ড গত আগস্ট থেকে খেলছেন পুয়ের্তো রিকো সার্ফে। এর আগে আকদামিয়া কুইন্তানায় ১৮ ম্যাচে করেছিলেন ২৩ গোল, পরে আরও ১৯ ম্যাচে যোগ করেন ২৫ গোল।
যথারীতি এই তালিকায় জায়গা ধরে রেখেছেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। গোধূলিবেলায় থাকা সর্বকালের সেরা দুই ফুটবলার নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করেছেন ২০২৫ সালেও। ৫ নম্বরে থাকা মেসি ৫৪ ম্যাচে ০.৮৫ গড়ে করেছেন ৪৬ গোল। আর তালিকার ১০ নম্বরে থাকা রোনালদো ৪৪ ম্যাচে ০.৯ গড়ে করেছেন ৪০ গোল।