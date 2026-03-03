গোল পেতে পেতেও পেলেন না ঋতুপর্ণা

- দূর্ভাগ্য ঋতুপর্নার, গোল পেতে পেতেও পেলেন না!
- বেঁচে গেল বাংলাদেশ
- প্রথম হলুদ কার্ড
- ঠেকাতে হবে চীনের দুই উইং
- প্রথম কর্নার চীনের
- খেলা শুরু এবং হাইলাইন ডিফেন্স
- ৪৬ বছর পর...
- চীনের একাদশ
- গ্যালারিতে লাল–সবুজ ও চীনের সমর্থক
- চীনের বিপক্ষে কী কৌশল বাংলাদেশের
- উজবেকিস্তান কোচও ভাবছেন বাংলাদেশ নিয়ে
- বাংলাদেশের একাদশের খবর
- স্বাগতম
দূর্ভাগ্য ঋতুপর্নার, গোল পেতে পেতেও পেলেন না!
ম্যাচের ১৪ মিনিটে বাঁ উইং ফাঁকা পেয়ে যান বাংলাদেশের তারকা উইঙ্গার ঋতুপর্না। গায়ের সঙ্গে লেগে থাকা ডিফেন্ডারকে নিয়েই বাঁ পায়ের দুরপাল্লার শট নেন। এমন শট থেকে তিনি গোল আগেও করেছেন। এবারও বলটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে গোলপোস্টে ঢোকার ঠিক আগ মুহূর্তে ঠেকিয়ে দেন চীনের গোলকিপার চেন চেন।
দূর্ভাগ্য বাংলাদেশের। দারুণ এক বুদ্ধিদীপ্ত কুশলী শট ছিল ঋতুপর্নার।
বেঁচে গেল বাংলাদেশ
ম্যাচের ১২ মিনিটে চীনের ওয়াং সুয়াং বাঁ উইং ধরে ঢুকে শট নেন। গোলকিপার মিলি ঠেকিয়ে দিলেও ফিরতি বল থেকে পাস পেয়ে আবারও হেড করেছিলেন ওয়াং। দূরের পোস্ট ঘেঁষে বল মাঠের বাইরে। বেঁচে গেল বাংলাদেশ।
প্রথম হলুদ কার্ড
শামসুন্নাহার জুনিয়রকে ফেলে দিয়ে ম্যাচের ১০ম মিনিটে হলুদ কার্ড দেখলেন চীনের ডিফেন্ডার লু ইয়াটং।
ঠেকাতে হবে চীনের দুই উইং
ম্যাচের ৭ মিনিটের মধ্যে তিনটি ছোটখাটো সুযোগ তৈরি করেছে চীন। এর মধ্যে দুটি সুযোগ তৈরি করেছে উইং দিয়ে। ৬ মিনিটে ডিফেন্ডার নবীরুন চীনের বাঁ পাশের উইঙ্গারের আক্রমণ ঠেকিয়ে কর্নার দেন। সেখান থেকে কোনো বিপদ হয়নি।
দক্ষতায় তেমন একটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না দুই দলের মধ্যে। তবে শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্যে কে এগিয়ে তা বোঝা যাবে ম্যাচ গড়িয়ে চলার সঙ্গে।
প্রথম কর্নার চীনের
ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে প্রথম কর্নার চীনের। আক্রমণভাগে ঢুকে পড়েছিলেন চীনের খেলোয়াড়। শামসুন্নাহার সিনিয়র বল টাচলাইনের বাইরে পাঠিয়ে কর্নার দেন। কর্নার থেকে বিপদ হয়নি বাংলাদেশের। তবে ৫ মিনিটে শট নিয়েছিলেন চীনের মিডফিল্ডার লিউ জিং। গোলকিপার মিলি ডাইভ দিলেও বল পোস্টে ছিল না।
খেলা শুরু এবং হাইলাইন ডিফেন্স
কিক অফের পর খেলা শুরু। প্রথম থেকেই হাইলাইন ডিফেন্সে খেলছে চীন। একটু নিচেও নামছেন দু–একজন ডিফেন্ডার। খেলা চলছে মাঝ মাঠে। বল দখলের লড়াই।
৪৬ বছর পর...
১৯৮০ সালে সর্বশেষ এশিয়ান কাপে খেলেছে বাংলাদেশ। সেটা ছিল পুরুষদের আসর। নারী এশিয়ান কাপে এবারই প্রথম খেলছে বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে ৪৬ বছর পর মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এ প্রতিযোগিতায় নেমেছে বাংলাদেশ।
চীনের একাদশ
গোলকিপার: চেন চেন
ডিফেন্ডার: ওয়াং লিনলিন, উ হাইয়ান, ঝ্যাং চেংজু, লু ইয়াটং
মিডফিল্ডার: ওয়াং সুয়াং, ওয়াং আইফাং, লিউ জিং, ঝ্যাং রুই
ফরোয়ার্ড: উরিংগুমুলা, জিন কুন
‘আমার সোনার বাংলা...’
বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের সময় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন লাল–সবুজের সমর্থকরা। মাঠে আফঈদা খন্দকারদের চোখেমুখে আবেগ।
গ্যালারিতে লাল–সবুজ ও চীনের সমর্থক
চীনের বিপক্ষে কী কৌশল বাংলাদেশের
বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলারের চোখে, শক্তিশালি চীনের বিপক্ষে লড়াইটা ‘ডেভিড বনাম গোলিয়াথ।’ চীনের বিপক্ষে খেলার কৌশল কেমন হতে পারে, সেটা আগেই জানিয়েছেন বাটলার। ক্লিক করুন নিচের লিংকে
‘বাস পার্ক’ করবে না বাংলাদেশ, বাটলারের চোখে চীনের বিপক্ষে লড়াইটা ‘ডেভিড বনাম গোলিয়াথের’
‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের কোন প্রতিপক্ষ কেমন—জানতে ক্লিক করুন নিচের লিংকে।
উজবেকিস্তান কোচও ভাবছেন বাংলাদেশ নিয়ে
নারী এশিয়ান কাপে আজ বাংলাদেশ সময় সকালের ম্যাচে উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে ৩–০ গোলে হারে উজবেকিস্তান। এই ম্যাচের পর বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াই নিয়ে কথা বলেন উজবেকিস্তানের কোচ কোত্রিনা কুলবিতে। ক্লিক করুন নিচের লিংকে
বাংলাদেশের একাদশের খবর
সিডনি থেকে প্রথম আলোর প্রতিনিধি মাসুদ আলম জানিয়েছেন, চীনের বিপক্ষে ম্যাচে একাদশে বড় চমক দেখিয়েছেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার।
সেই চমকগুলো কী জানতে ক্লিক করুন নিচের লিংকে
রুপনা নেই পোস্টের নিচে, চীনের বিপক্ষে বাটলারের একাদশে ৫ ডিফেন্ডার
স্বাগতম
বাংলাদেশের মেয়েদের ফুটবলে আজ এক ঐতিহাসিক দিন। নারী এশিয়ান কাপে প্রথমবারের মতো মাঠে নামছে বাংলাদেশের মেয়েদের জাতীয় ফুটবল দল। সিডনির কমব্যাংক স্টেডিয়ামে ‘বি’ গ্রুপ থেকে বর্তমান ও ৯ বারের চ্যাম্পিয়ন চীনের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায়।
বাংলাদেশের জন্য এই ম্যাচ কতটা ঐতিহাসিক, সে সমন্ধে সিডনি থেকে জানিয়েছেন প্রথম আলোর প্রতিনিধি মাসুদ আলম। ক্লিক করুন নিচের লিংকে।
ইতিহাস গড়ার ম্যাচে হারানোর কিছু নেই বাংলাদেশের মেয়েদের
চীনের বিপক্ষে মেয়েদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে এই প্রথম মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ।