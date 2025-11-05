লিভারপুলের আর্জেন্টাইন হেডে ‘ভাঙল’ রিয়ালের কোর্তোয়া-দেয়াল

চ্যাম্পিয়নস লিগ
লিভারপুলের আর্জেন্টাইন হেডে ‘ভাঙল’ রিয়ালের কোর্তোয়া-দেয়াল
লিভারপুল ১-০ রিয়াল মাদ্রিদ
কিছু খেলোয়াড়ের জন্মই হয় বড় মঞ্চের জন্য। থিবো কোর্তোয়া কোন কাতারে পড়েন তা অনেকেরই জানা। বিশেষ করে লিভারপুল সমর্থকদের। তিন বছর আগের চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল তাদের এত দ্রুত ভোলার কথা নয়।
সেই লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ডে ম্যাচের ৫০ মিনিট পর্যন্ত কোর্তোয়ার নামের পাশে সেভ ৬টি! তবু শেষ রক্ষা হয়নি। ৬১ মিনিটে অ্যালেক্সিস ম্যাক-অ্যালিস্টারের হেড রিয়াল মাদ্রিদ গোলকিপার আর ফেরাতে পারেননি। আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারের গোলেই শেষ পর্যন্ত রিয়ালকে ১-০ গোলে হারায় লিভারপুল।
গোলের আগে ম্যাচটি ছিল আসলে কোর্তোয়া বনাম লিভারপুল। প্রথমার্ধেই চারটি দারুণ সেভ করেন। দুই অর্ধ মিলিয়ে লিভারপুল মিডফিল্ডার দমিনিক সোবোসলাইয়ের একাধিক শট ফেরান কোর্তোয়া। ম্যাচের শেষ দিকেও নিশ্চিত গোল বাঁচিয়েছেন।
৮৬ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে মোহাম্মদ সালাহর শট বক্সে পেয়ে যান ডাচ ফরোয়ার্ড কোডি গাকপো। খুব কাছ থেকে তাঁর শট প্রথমে ঠেকান কোর্তোয়া। ফিরতি বলে সালাহর শট ফেরান রিয়াল ডিফেন্ডার এদের মিলিতাও।
প্রথমার্ধেও রিয়ালের এমন একটি নিশ্চিত গোল হজম থেকে বাঁচিয়েছেন কোর্তোয়া। ২৭ মিনিটে লিভারপুলের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ফ্লোরিয়ান ভির্টৎসের ক্রস রিয়ালের গোলপোস্টের সামনে পান সোবোসলাই। তাঁর শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ডান পা দিয়ে ঠেকান কোর্তোয়া। প্রথমার্ধের শেষ দিকে লিভারপুলের গোলকিপার গিওর্গিও মামারদাশভিলির একবার পরীক্ষা নিতে পারে রিয়াল। বাঁ প্রান্ত দিয়ে বক্সে ঢুকে জুড বেলিংহামের শট পা দিয়ে ঠেকান।
রিয়াল গোল হজম করেছে বেলিংহামের ভুলেই। ৬১ মিনিটে গ্রাভেনবার্চকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন ইংল্যান্ড মিডফিল্ডার। ডান প্রান্তে ফ্রি কিক পায় লিভারপুল। সেখান থেকে সোবোসলাইয়ের মাপা শটে হেডে গোল করেন ম্যাক-অ্যালিস্টার।
তবে প্রথমার্ধে পেনাল্টির দাবিও তুলেছিল লিভারপুল। ৩০ মিনিটে সোবোসলাইয়ের শট অঁরেলিয়ে চুয়ামেনির হাতের লাগে। তখন ফরাসি এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের হাত বক্সের ভেতরে ছিল। মাঠের রেফারি ফ্রি কিকের বাঁশি বাজালে পেনাল্টির দাবি করে লিভারপুল। ভিএআর প্রযুক্তি নাকচ করে দেয়।
অ্যানফিল্ডে ফেরাটা ভালো হলো না রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো ও ট্রেন্ট আলেক্সান্দার-আর্নল্ডের জন্য। রিয়ালে যোগ দেওয়ার পর প্রথমবারের মতো আনফিল্ডে ফিরে গ্যালারির লাল অংশের দুয়ো শুনতে হয় ট্রেন্টকে। ৮১ মিনিটে আরদা গুলেরের বদলি হিসেবে নেমে ম্যাচেও তেমন প্রভাব ফেলতে পারেননি।
রিয়ালের কেউই অবশ্য সেভাবে সফল হতে পারেননি। যদিও ৬১ শতাংশ বল ছিল তাদের দখলে। এর মধ্যে ৮টি শট নিয়ে রিয়াল পোস্টে রাখতে পেরেছে মাত্র ২টি। লিভারপুল ১৭টি শট নিয়ে রাখতে পেরেছে ৯টি শট। মৌসুমে এই প্রথমবারের মতো ম্যাচে গোল করতে পারল না রিয়াল।
চার ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ লিগ পর্বের টেবিলে পাঁচে রিয়াল। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে লিভারপুল। গোল ব্যবধানে ইংলিশ ক্লাবটির চেয়ে এগিয়ে আলোনসোর দল।