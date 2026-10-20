দিয়াবাতের গোলেও মোহামেডানের জয় নেই, শীর্ষে বসুন্ধরা কিংস

ফেডারেশন কাপ
দিয়াবাতের গোলেও মোহামেডানের জয় নেই, শীর্ষে বসুন্ধরা কিংস
সুলেমান দিয়াবাতের গোলে জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু সেই স্বপ্নে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন ইয়োহান মাবিদা। ক্যামেরুনের এই ফরোয়ার্ডের দুর্দান্ত এক ওভারহেড কিকে শেষ পর্যন্ত জয় হাতছাড়া হলো সাদা-কালোদের। ফেডারেশন কাপে আজ পিডব্লুডির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে মোহামেডান।
মোহামেডান যখন পয়েন্ট হারানোর হতাশায় পুড়ছে, বসুন্ধরা কিংস তখন জয়ের আনন্দে। সিটি ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফেডারেশন কাপের ‘বি’ গ্রুপের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করেছে কিংস। দিনের অন্য ম্যাচে আরামবাগের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স।
তিন ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপের শীর্ষে এখন বসুন্ধরা কিংস। এক ম্যাচ কম খেলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে মোহামেডান।
মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ তপন স্টেডিয়ামে সিটি ক্লাবের বিপক্ষে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে বসুন্ধরা কিংস। সেই আক্রমণের সুফল পেতে খুব বেশি অপেক্ষাও করতে হয়নি তাদের।
১৭ মিনিটে কিংসের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রবসনকে নিজেদের বক্সে ফাউল করেন সিটি ক্লাবের গাম্বিয়ান ডিফেন্ডার ফোদায়ে ডার্বো। পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি আলমগীর সরকার। পরের মিনিটেই স্পটকিক থেকে গোল করে কিংসকে এগিয়ে দেন রবসন।
প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে ব্যবধান দ্বিগুণ করে কিংস। রাকিব হোসেনের শট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সিটি ক্লাবের গোলকিপার ইসহাক আকন্দ। কিন্তু বিপদ পুরোপুরি কাটাতে পারেননি। ফিরতি বল পেয়ে হেডে জালে পাঠান এমেকা ওগবুগ। প্রথমার্ধেই পাওয়া দুই গোলের ব্যবধান ধরে রেখে শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে কিংস।
অন্যদিকে মুন্সিগঞ্জের শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে মোহামেডানের গল্পটা শুধুই সুযোগ নষ্ট আর শেষ মুহূর্তের হতাশার।
পিডব্লুডির বিপক্ষে প্রথমার্ধে একের পর এক আক্রমণ করেছে সাদা-কালোরা। প্রতিপক্ষের গোলমুখে ছয়টি শটও রেখেছে লক্ষ্যে। কিন্তু গোলের দরজাটা কিছুতেই খুলতে পারেনি। ফলে গোলশূন্য অবস্থায় বিরতিতে যেতে হয় মোহামেডানকে।
অবশেষে ৬১ মিনিটে মোহামেডানের অপেক্ষা ফুরোয়। ডান দিক থেকে ফয়সাল আহমেদের বাড়ানো লম্বা পাস বক্সে পেয়ে নিখুঁত শটে বল জালে পাঠান দিয়াবাতে। এগিয়ে যায় সান্তিয়াগো ভারেলার দল।
কিন্তু সেই আনন্দ স্থায়ী হলো মাত্র ১৫ মিনিট। ৭৬ মিনিটে পিডব্লুডিকে সমতায় ফেরান ক্যামেরুনের ফরোয়ার্ড ইয়োহান মাবিদা। সেটিও যেনতেন কোনো গোল নয়। দুর্দান্ত এক ওভারহেড কিকে মোহামেডানের জালে বল পাঠান তিনি।
সমতায় ফেরার পরও অবশ্য জয়ের আশা ছাড়েনি মোহামেডান। আক্রমণে চাপ ধরে রেখে আবার এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পিডব্লুডির রক্ষণ আর ভাঙতে পারেনি তারা। শেষ পর্যন্ত পূর্ণ তিন পয়েন্টের বদলে এক পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে সাদা-কালোদের।
দিনের অন্য ম্যাচে গোপালগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামে আরামবাগ ও ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের লড়াই শেষ হয়েছে ২-২ গোলের সমতায়।
ফেডারেশন কাপে তাই দিনটা দুই দলের জন্য দুই রকম। বসুন্ধরা কিংস মাঠ ছাড়ল তিন পয়েন্ট আর গ্রুপের শীর্ষস্থান নিয়ে। আর মোহামেডানের সঙ্গী হলো এগিয়ে গিয়েও জিততে না পারার আক্ষেপ।