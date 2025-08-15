৫৫ বছর পর রেফারিরা ফিরে পাচ্ছেন ‘আসল পরিচয়’

৫৫ বছর পর রেফারিরা ফিরে পাচ্ছেন ‘আসল পরিচয়’
১৯৭০-এর দশকের আগে স্প্যানিশ রেফারিরা নামের প্রথম ও শেষাংশ দিয়েই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু দেশটির তৎকালীন স্বৈরশাসক ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো এতে বাধ সাধেন।
পাঁচ দশকের বেশি সময় পর আবারও স্পেনের রেফারিদের নামের প্রথম ও শেষাংশ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে দেশটির রেফারিরা নিজেদের জন্মগত পরিচয় সামনে আনতে পারবেন। স্প্যানিশ রেফারিদের কারিগরি কমিটি (সিটিএ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
সম্প্রতি সিটিএর নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ফ্রান সোতো। সভাপতি হওয়ার আগে সোতো জানিয়েছিলেন, তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলোর একটি হবে রেফারিদের পরিচিতির ধরন বদলানো। দায়িত্ব পাওয়ার পরই তিনি সেই কথা রাখলেন।
স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কা জানিয়েছে, ফুটবলপ্রেমীদের সমাজের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং রেফারিদের কাজের ধরনে নতুনত্ব আনতেই সিটিএ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এত দিন রেফারিরা দুটি উপাধি বা পদবি ব্যবহার করতে পারতেন। যেমন—সোতো গ্রাদো, হের্নান্দেজ হের্নান্দেজ, সানচেজ মার্তিনেজ ইত্যাদি। এখন থেকে তাঁদের নামের প্রথম ও শেষাংশ দিয়ে ডাকা হবে। যেমন—সিজার সোতো, আলেহান্দ্রো হোসে হের্নান্দেজ, হোসে মারিয়া সানচেজ মার্তিনেজ ইত্যাদি।
১৯৭০-এর দশকের আগে স্প্যানিশ রেফারিরা নামের প্রথম ও শেষাংশ দিয়েই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু আনহেল ফ্রাঙ্কো মার্তিনেজ নামের এক রেফারি ১৯৬৯ সালে লা লিগায় নিজের অভিষেক ম্যাচ পরিচালনা করতে নেমে বাজে রেফারিং করেন।
স্পেনের রেফারিং পেশা সব সময়ই সমালোচিত ছিল। দেশটির সংবাদমাধ্যম অবধারিতভাবে ফ্রাঙ্কোর পেছনে লেগে পড়ে। কয়েকটি সংবাদমাধ্যম তাঁকে একরকম ধুয়ে দেয়। দুটি পত্রিকার ছিল এমন—‘ফ্রাঙ্কো খুব খারাপ’ ও ‘ফ্রাঙ্কোর দুর্বল পারফরম্যান্স’।
মজার ব্যাপার হলো, সেই সময় স্পেনের ক্ষমতায় ছিলেন স্বৈরশাসক ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো। রেফারির নামের সঙ্গে নিজের নামের একটা অংশের মিল থাকায় এ ধরনের শিরোনাম তাঁর পছন্দ হয়নি। ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর বিরোধীরাও এসব শিরোনামের মধ্যে দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিল। বিষয়টি টের পেয়ে ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো ক্রীড়া সংস্থা ও সংবাদমাধ্যমগুলোকে রেফারিদের নামের দুটি পদবি দিয়ে ডাকার নির্দেশ দেন।
আজ রাতে লা লিগার নতুন মৌসুম শুরু হচ্ছে। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে জিরোনা ও রায়ো ভায়েকানো। এই ম্যাচ দিয়েই রেফারিরা নামের প্রথম ও শেষাংশ ব্যবহার করতে পারবেন। আজকের ম্যাচে মাঠের রেফারি হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন হাভিয়ের আলবেরোলা, যাঁকে এত দিন ডাকা হতো আলবেরোলা রোহাস নামে।
সিটিএ জানিয়েছে, লা লিগার ২০২৫-২৬ মৌসুমে মোট ২০ জন রেফারি ম্যাচ পরিচালনা করবেন। এ ছাড়া এবার রেফারিদের নাম খেলা শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে ঘোষণা করা হবে, যেন তাঁদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকে।