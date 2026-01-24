তিন ম্যাচ আগেই শিরোপার সুবাস পাচ্ছে ঋতুপর্ণার রাজশাহী
ম্যাচটাকে ঘিরে ফুটবল–পাড়ায় ছিল ‘অলিখিত ফাইনাল’-এর উত্তাপ। কারণ, সমীকরণটা পরিষ্কার ছিল, জয়ী দল বড় বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাবে শিরোপার দৌড়ে। কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে সেই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে বড় বাধা টপকে গেল ঋতুপর্ণা চাকমার রাজশাহী স্টারস।
ম্যাচের ৩৯ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত সেই গোলের দেখা পায় রাজশাহী। বক্সের ভেতর থেকে দারুণ এক প্লেসিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেন আলপি আক্তার। এই মহামূল্যবান গোলটিই পর্যন্ত জয় এনে দেয় রাজশাহীকে।
এ জয়ের পর শিরোপা লড়াইয়ে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে আছে রাজশাহী। ১০ ম্যাচের লিগে ৭ ম্যাচের সব কটি জিতে ২১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে তারা। এক ম্যাচ বেশি খেলে সমান ২১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
অন্যদিকে ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে মারিয়া মান্দা–শামসুন্নাহারদের দল ফরাশগঞ্জ। শক্তিশালী এ দলটির শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা এখন অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে গেল।
লিগে রাজশাহীর হাতে এখনো তিনটি ম্যাচ বাকি। তাদের পরবর্তী প্রতিপক্ষ সিরাজ স্মৃতি সংসদ, সদ্যপুস্করিনী ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এর মধ্যে সেনাবাহিনীই একমাত্র বড় পরীক্ষা, বাকি দুটি ম্যাচ তুলনামূলক সহজ। অন্যদিকে ফরাশগঞ্জের বাকি থাকা ম্যাচগুলো বিকেএসপি, বাংলাদেশ পুলিশ এবং আনসার ও ভিডিপির বিপক্ষে।
আজ লিগের অন্য ম্যাচে ছিল গোলের ছড়াছড়ি। গতবারের চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমিকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে সিরাজ স্মৃতি সংসদ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ৯-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে বিধ্বস্ত করেছে সদ্যপুস্করিনীকে।