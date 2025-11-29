১৯ গোলের দিনে এক নাইজেরিয়ানের ঝলক

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল
১৯ গোলের দিনে এক নাইজেরিয়ানের ঝলক
আজকের ফল
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ৮: ০ ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক
ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ২ (৩): ২ (২) উত্তরা ইউনিভার্সিটি
শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি ৫: ২ আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে আজ ছিল গোল–উৎসবের দিন। তিনটি ম্যাচে সব মিলিয়ে জালে বল জড়িয়েছে ১৯ বার! ফুটবলপ্রেমী দর্শকদের গোল দেখার তৃষ্ণা মিটেছে ষোলো আনা।
দিনটাই শুরু হয়েছিল গোলবন্যায়। প্রথম ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ৮-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিককে। এই টুর্নামেন্টে দ্বিতীয়বারের মতো অংশ নিল এশিয়া প্যাসিফিক।
বড় জয়ের পর দিনের দ্বিতীয় ম্যাচটি দেখল টাইব্রেকারের চরম উত্তেজনা। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ৩-২ গোলে হারাল উত্তরা ইউনিভার্সিটিকে। তৃতীয় ম্যাচেও হলো ৭ গোল। শান্ত–মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি ৫-২ গোলে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে তুলে নিয়েছে সহজ জয়।
ড্যাফোডিলের ৮ গোলের উৎসবে একাই ৫টি গোল করেছেন নাইজেরিয়ান শিক্ষার্থী আবু বক্কর ইউনুসার। প্লেসিং শট, নিখুঁত শট, বুদ্ধিদীপ্ত টোকা এবং হেডেও গোল করেছেন তিনি। ২২ বছর বয়সী তরুণ আবু বক্কর কম্পিউটারবিজ্ঞানের ছাত্র। খেলা তৈরিতেও দারুণ অবদান রাখেন। এ বছরই ফেব্রুয়ারিতে বড় ভাই আব্বাস ইউনুসার হাত ধরে ঢাকায় আসেন আবু বক্কর। গত বছর ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ড্যাফোডিলকে চ্যাম্পিয়ন করার পেছনে আব্বাসের বড় ভূমিকা ছিল। তবে এবার বয়সের কারণে তিনি খেলতে পারছেন না। টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী, ২৮ বছরের বেশি বয়স হলে এই প্রতিযোগিতায় খেলা যায় না। তবে মাঠে বসে আব্বাস দেখেছেন ছোট ভাই আবু বক্করের দুর্দান্ত ঝলক।
দারুণ পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচসেরার পুরস্কারও পেয়েছেন আবু বক্কর। পুরস্কার মঞ্চে দাঁড়িয়ে সাবেক জাতীয় দলের গোলকিপার এবং বাংলাদেশিদের মধ্যে সর্বোচ্চ আটটি সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা বিপ্লব ভট্টাচার্য মুগ্ধতা প্রকাশ করলেন এই তরুণকে নিয়ে। বিপ্লব ভট্টাচার্য বলেন, ‘যদিও সে ৮ নম্বর জার্সি পরে খেলেছে, কিন্তু আসলে সে পরিপূর্ণ একজন নাম্বার নাইন। বক্কর এমন একজন ফুটবলার, যে ঢাকার প্রিমিয়ার লিগের যেকোনো দলের খেলার সামর্থ্য রাখে। এই টুর্নামেন্ট দেখতে কোনো স্কাউট এলে নিশ্চয়ই আবু বক্করকে চোখ বন্ধ করে পছন্দ করতেন।’
ড্যাফোডিলের এই গোল-উৎসবে আবু বক্কর ছাড়াও একটি করে গোল করেছেন সিয়াম, ফাহিম মোরশেদ ও নাইজেরিয়ার সুলেইমান আব্দুল্লাহি। তারকাসমৃদ্ধ ড্যাফোডিল দলে আজ যদিও খেলেননি জাতীয় দলের ডিফেন্ডার রহমত মিয়া, ইসা ফয়সাল, ফরোয়ার্ড ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও সেন্টার ব্যাক শাকিল আহাদ তপু। ছিলেন না গত আসরের সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতা মাহবুবুর রহমান জুয়েলও। তবে খেলেছেন জাতীয় দলে ডাক পাওয়া দীপক রায় এবং একসময় চট্টগ্রাম আবাহনীতে খেলা ফাহিম মোরশেদ। শেখ জামালে খেলা স্টপার খলিল ভূঁইয়া ছিলেন দলের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক।
ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রেখেছেন বদলি গোলকিপার আহনাফ। টাইব্রেকারে উত্তরা ইউনিভার্সিটির দুটি শট আটকে নাটকীয় জয় এনে দিয়েছেন তিনি। ম্যাচসেরার পুরস্কারও গেছে তাঁর হাতে। দল দুই গোলে পিছিয়ে থাকার পর কোচ তাঁকে মাঠে নামান।
অন্য ম্যাচে প্রথমে পিছিয়ে পড়েও শান্ত-মারিয়াম দ্রুত দুই গোল করে এগিয়ে যায়।
আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমার্ধেই ২–২ করে ম্যাচে ফেরে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে পুরোপুরি একতরফা খেলে শান্ত-মারিয়াম আরও তিন গোল করে। দুই গোল করে ম্যাচসেরা হয়েছেন শান্ত-মারিয়ামের স্ট্রাইকার মিজানুর রহমান। এক গোল করা এবং দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখানো ফরোয়ার্ড শেলন আহমেদ পেয়েছেন বিশেষ পুরস্কার।
ম্যাচসেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে বিপ্লব ভট্টাচার্যের সঙ্গে ছিলেন ইস্পাহানি টি লিমিটেডের বিপণন বিভাগের নির্বাহী কর্মকর্তা বনশ্রী নন্দী, নাফরিন মাহবুব ও জনসংযোগ কর্মকর্তা সত্যজিৎ ঘোষ।