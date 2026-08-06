রদ্রিকে পাওয়ার দৌড়ে এবার রিয়ালের সঙ্গে বার্সেলোনাও

রদ্রিকে পাওয়ার দৌড়ে এবার রিয়ালের সঙ্গে বার্সেলোনাও
ম্যানচেস্টার সিটির বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার রদ্রির সঙ্গে দলবদল নিয়ে কথা বলেছে বার্সেলোনা—এমনটাই জানাচ্ছে দ্য অ্যাথলেটিক। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে বার্সেলোনার একটি সূত্র অ্যাথলেটিককে নিশ্চিত করেছে, খেলোয়াড়ের ক্যাম্পের সঙ্গে সম্ভাব্য চুক্তির শর্তাবলি নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে কাতালান ক্লাবটির।
শুধু ফুটবলীয় দর্শনের মিলই নয়, বার্সেলোনার প্রকল্প রদ্রিকে টানছে আরও একটি কারণে—বিশ্বকাপজয়ী স্পেন দলের আট সতীর্থের সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগাভাগি করার সুযোগ। জোয়ান গার্সিয়া, এরিক গার্সিয়া, পাউ কুবারসি, গাভি, দানি ওলমো, পেদ্রি, ফেরান তোরেস আর লামিনে ইয়ামাল—স্পেন দলের অনেককেই বার্সাতে সতীর্থ হিসেবে পাবেন রদ্রি।
গত ২৪ জুলাই দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছিল, রিয়াল মাদ্রিদ রদ্রিকে দলে নেওয়ার কাজ অনেকটাই গুছিয়ে এনেছে। ব্যক্তিগত শর্তাবলি নিয়ে রদ্রি-রিয়ালের সমঝোতা হয়ে গেছে খবরও দিয়েছিল স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম।
বাকি ছিল ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে ট্রান্সফার ফি চূড়ান্ত আলোচনা। তবে রদ্রি-রিয়াল আলোচনা চালু অবস্থায় এখন বার্সেলোনাও দর–কষাকষির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।
বার্সেলোনার এই মুহূর্তে রদ্রির দিকে ঝোঁকার পেছনে আরেকটি বাস্তবতা—ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ংয়ের চোট।
ডান হাঁটুর মিডিয়াল কোলাটেরাল লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে এই ডাচ মিডফিল্ডারকে। অস্ত্রোপচারের পথে না হাঁটলে সুস্থ হতে চার মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। আর তাতে কাজ না হলে অস্ত্রোপচারের পথে যেতে হতে পারে, যা আরও লম্বা সময় নেবে।
এতে বার্সার হোল্ডিং মিডফিল্ডে একটি জায়গা খালি হয়ে যাচ্ছে। ১৯ বছর বয়সী লা মাসিয়ার প্রতিভা মার্ক বার্নাল এখন সেই জায়গায় খেলার প্রথম পছন্দ। কিন্তু ২০২৪ সালের গুরুতর হাঁটুর চোট থেকে ফিরে গত মৌসুমে তাঁকেও সামলাতে হয়েছে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ধীরে ধীরে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। সে ক্ষেত্রে রদ্রিকে আনলে মধ্যমাঠ নিয়ে ভাবতে হবে না বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিককে।
রবার্ট লেভানডফস্কির বিদায়ের পর নতুন স্ট্রাইকারের খোঁজে থাকা বার্সেলোনা এই গ্রীষ্মেই দলে টেনেছে নিউক্যাসল থেকে অ্যান্টনি গর্ডন আর বরুশিয়া ডর্টমুন্ড থেকে করিম আদেয়েমিকে। আতলেতিকো মাদ্রিদের হুলিয়ান আলভারেসের পেছনেও ট্রান্সফার উইন্ডোজুড়ে লেগে আছে তারা।
বার্সেলোনার ভেতর থেকে স্পষ্ট বার্তা এসেছে, বড় খরচের জন্য প্রস্তুত তারা। নতুন মৌসুমে ক্যাম্প ন্যুতে পূর্ণ প্রত্যাবর্তনের ফলে বাড়তি আয় আর লেভানডফস্কির মতো বড় বেতনের খেলোয়াড় বিদায় নেওয়ায় লা লিগার স্যালারি ক্যাপের হিসাবে আগের গ্রীষ্মগুলোর চেয়ে ভালো অবস্থানে কাতালান ক্লাবটি।
ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে রদ্রির চুক্তির মেয়াদ বাকি ১২ মাস আর দুই স্প্যানিশ ক্লাবেরই আগ্রহের কথা জানে সিটি। দ্য অ্যাথলেটিক আগেই জানিয়েছিল, প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটিতে চুক্তি নবায়নে তেমন আগ্রহ দেখাননি ৩০ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। এপ্রিলের আন্তর্জাতিক বিরতিতে নিজেই বলেছিলেন, ক্যারিয়ারে কোনো একসময় নিজের দেশে ফিরে লা লিগায় খেলার ইচ্ছার কথা।
২০১৯ সালে আতলেতিকো থেকে সিটিতে যোগ দেওয়া রদ্রি সাত বছরের সিটি-অধ্যায়ে জিতেছেন চারটি প্রিমিয়ার লিগ, দুটি এফএ কাপ, তিনটি লিগ কাপ আর ২০২৩ সালের চ্যাম্পিয়নস লিগ—যার ফাইনালে জয়সূচক গোলটিও ছিল তাঁরই পা থেকে। এর মধ্যে স্পেনের হয়ে জিতেছেন ২০২৪ ইউরো ও ২০২৬ বিশ্বকাপ, জিতেছেন ব্যালন ডি’অর।