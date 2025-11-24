ফুটবল

৪০৪ অ্যাসিস্টে চূড়ায় মেসি, অন্যরা কে কোথায়

খেলা ডেস্ক
মেসির অ্যাসিস্টের সংখ্যা এখন ৪০৪এএফপি

রেকর্ড ভাঙা–গড়া এখন লিওনেল মেসির কাছে রুটিন কাজের মতো। মাঠে নামলেই কিছু না কিছু নতুন ঘটবেই—এটা ধরে নেওয়া যায়। আজ ভোরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইন্টার মায়ামিকে এলএমএস কনফারেন্স কাপের ফাইনালে তোলার পথে মেসি ছুঁয়েছেন আরেকটি রেকর্ড।

কিছুদিন আগে ৪০০ গোলে সহায়তার (অ্যাসিস্ট) মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন। এবার ইতিহাসের সর্বোচ্চ অ্যাসিস্ট করা ফুটবলারদের তালিকায় উঠে এলেন যৌথভাবে শীর্ষে, ভাগ বসালেন কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাসের রেকর্ডে। দুজনেরই অ্যাসিস্ট এখন ৪০৪টি।

লিওনেল মেসি (৪০৪)

সিনসিনাটির বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির জয়ে একটি গোল করেছেন মেসি, সঙ্গে তিনটি গোলে সহায়তা।  সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারে তাঁর অ্যাসিস্ট সংখ্যা ৪০৪। কিংবদন্তি পুসকাসকে ছুঁতে মেসির লেগেছে ১,১৩৫ ম্যাচ।  এর মধ্যে ক্লাবের হয়ে তাঁর অ্যাসিস্ট সংখ্যা ৩৪৩, আর্জেন্টিনার হয়ে ৬১। পুসকাসকে ছাড়িয়ে যাওয়া মেসির জন্য এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার। বরং মেসি কোথায় গিয়ে থামেন সেটাই দেখার অপেক্ষা

অ্যাসিস্টের অন্য উচ্চতায় মেসি
ইনস্টাগ্রাম

ফেরেঙ্ক পুসকাস (৪০৪)

১৯৫০ ও ৬০–এর দশকে মাঠ মাতানো পুসকাসকে মনে করা হয় ফুটবলের ইতিহাসের সেরা ফিনিশার ও সর্বকালের অন্যতম সেরা। হাঙ্গেরির সোনালি প্রজন্মের নায়ক রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলেছেন, গোল করেছেন, আবার করিয়েছেনও।

ফেরেঙ্ক পুসকাস, আর তাঁর বিখ্যাত সেই বাঁ পায়ের শট
এক্স

ক্যারিয়ারে তাঁর অ্যাসিস্ট সংখ্যা ৪০৪। দীর্ঘ সময় এককভাবে শীর্ষে থাকার পর আজ মেসি তাঁকে ছুঁয়েছেন।  

পেলে (৩৬৯)

ফুটবলের রাজা পেলের ক্যারিয়ার যেন সোনায় মোড়ানো। ব্রাজিলের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ জেতা এই মহাতারকা ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করেছেন। তবে শুধু নিজে নয়, সতীর্থদের দিয়েও প্রচুর গোল করিয়েছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে সব মিলিয়ে ৭৬২ গোল করা পেলের অ্যাসিস্ট সংখ্যা ৩৬৯।

অ্যাসিস্টের সেরার তালিকায় আছে পেলেও
রয়টার্স

ইয়োহান ক্রুইফ (৩৫৮)

ডাচ কিংবদন্তি ইয়োহান ক্রুইফ ছিলেন ‘টোটাল ফুটবল’–এর পথিকৃৎ। তাঁর মেধা ও প্রতিভা ফুটবলকে বদলে দিয়েছিল। মাঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে পুরো খেলাকে পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল তাঁর। প্লে–মেকার হিসেবে সতীর্থদের দিয়ে প্রচুর গোল করিয়েছেন। নেদারল্যান্ডস, আয়াক্স ও বার্সেলোনাসহ বিভিন্ন ক্লাবে খেলে ক্যারিয়ারে করেছেন ৩৫৮ অ্যাসিস্ট।

ইয়োহান ক্রুইফ। ফুটবলের অবয়ব বদলে দিয়েছিলেন তিনি
এক্স

টমাস মুলার (৩৫৩)

মেসির পর এই তালিকায় থাকা দ্বিতীয় সক্রিয় ফুটবলার টমাস মুলার। জার্মানির হয়ে বিশ্বকাপ জেতা মুলার দীর্ঘ সময় ছিলেন বায়ার্ন মিউনিখের পোস্টার বয়। গোল করেছেন, করিয়েছেনও।

অ্যাসিস্টের সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ আছে টমাস মুলারের
ইনস্টাগ্রাম

সম্প্রতি দলবদলে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন তিনি। এখন খেলছেন এমএলএসের ক্লাব ভ্যানকুভার হোয়াইটক্যাপসের হয়ে। সব মিলিয়ে তাঁর অ্যাসিস্ট সংখ্যা ৩৫৩। ক্যারিয়ার আরও কিছুটা দীর্ঘায়িত হলে ক্রুইফ, এমনকি পেলেকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রথম আলো গ্রাফিকস
