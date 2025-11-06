প্রেমে মজেছেন ইয়ামালের বাবা, বিয়ের ঘণ্টাও কি বাজছে

প্রেমে মজেছেন ইয়ামালের বাবা, বিয়ের ঘণ্টাও কি বাজছে
ইয়ামালের বাবা তাঁর প্রেমিকা খ্রিস্তিনার সঙ্গে ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে দুটি ইমোজি দিয়েছেন—একটি কালো রঙের হৃদয়ের, অন্যটি বাগ্দানের আংটির।
প্রেমের সম্পর্কে মজেছেন লামিনে ইয়ামালের বাবার মুনির নাসরাউয়ি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন ও স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কার দাবি তেমনই।
মার্কা তো এককাঠি সরেস হয়ে এটাও বলেছে, বিয়ের ঘণ্টা বাজছে ইয়ামালের বাবার!
ইয়ামালের ৩৯ বছর বয়সী বাবা মুনির গত শনিবার তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে করা পোস্টে বাগ্দানের ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে মনে করছে ইউরোপের কিছু সংবাদমাধ্যম।
মুনির নাসরাউয়ি যে নারীর সঙ্গে ছবিটি পোস্ট করেছেন, তাঁর নাম খ্রিস্তিনা। ক্যাপশনে দুটো ইমোজি ছিল—একটি কালো রঙের হৃদয়ের, অন্যটি বাগ্দানের আংটির।
মার্কার দাবি, মুনির এই পোস্টের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন, সামনে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। সেটা যে বিয়ে, তা–ও স্পষ্ট করে বলেছে সংবাদমাধ্যমটি। খ্রিস্তিনার বয়স ২৩ বছর। মুনিরের চেয়ে তিনি ১৬ বছরের ছোট।
কদিন আগে খ্রিস্তিনাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুনির নিজেই পরিচয় করিয়ে দেন। বয়সের পার্থক্যের কারণে দুজনকে নিয়ে সমালোচনাও শুরু হয়। তবে মুনির ও খ্রিস্তিনা দুজনই সমালোচনা পাত্তা না দিয়ে নিজেদের সম্পর্ককে পরবর্তী ধাপে উন্নীত করেছেন বলে জানিয়েছে মার্কা।
মেইল অনলাইনের দাবি, এই জুটি সমালোচনা পাশ কাটিয়ে চলতি সপ্তাহে বাগ্দানের ঘোষণা দিয়েছেন, যা সবাইকে বিস্মিত করেছে। যদিও মুনিরের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্টটি ছাড়া কোনো পক্ষ থেকেই এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।
মুনিরের ১৮ বছর বয়সী ছেলে ইয়ামাল বর্তমান বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। বার্সেলোনার হয়ে এরই মধ্যে দুবার লা লিগা ও স্পেনের হয়ে ইউরো জিতেছেন ইয়ামাল। তাঁর বাবা মুনির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যক্তিত্ব। ইনস্টাগ্রামে মুনিরের অনুসারীর সংখ্যা ১৩ লাখ।
দুজনের প্রেমের সম্পর্ক ঠিক কবে শুরু হয়েছে, তা জানাতে পারেনি মেইল অনলাইন। তবে মুনিরের বেশ কিছু ইনস্টাগ্রাম পোস্টে খ্রিস্তিনার উপস্থিতি দেখা গেছে এবং ছবি দেখে বোঝা যায়, তাঁদের মধ্যে বোঝাপড়াটা বেশ ভালো। যেমন গতকাল খ্রিস্তিনার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে তোলা একটি ছবি ইনস্টগ্রামে পোস্ট করে ক্যাপশনে মুনির লেখেন, ‘মাই ক্যান্ডি।’
মুনিরের সঙ্গে ইয়ামালের মা শিলা এবানার সাক্ষাৎ হয়েছিল স্পেনে। মরক্কোয় জন্ম নেওয়া মুনির একসময় ভবনে রং করার পাশাপাশি ফুটবলও খেলতেন। গিনিতে জন্ম নেওয়া শিলা একসময় স্পেনের মাতারোয় ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করতেন। এরপর ইয়ামালকে স্থানীয় ক্লাব লা তোরেত্তায় ভর্তি করাতে কাতালোনিয়ার গ্রানোলার্সে চলে যান।
দুজনের কীভাবে সাক্ষাৎ হয়েছিল, সংবাদমাধ্যম তা জানাতে পারেনি। তাঁদের বিয়ের পর ২০০৭ সালে ইয়ামালের জন্ম। এর তিন বছর পর বিচ্ছেদ ঘটে দুজনের।
বাবা জীবনে নতুন প্রেম খুঁজে পেলেও চলতি সপ্তাহে আর্জেন্টাইন গায়িকা নিকি নিকোলের সঙ্গে ইয়ামালের প্রেমের সম্পর্ক চুকে গেছে। কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে এমনও খবর এসেছে যে ইয়ামাল বিশ্বাসভঙ্গ করাতেই তাঁর কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছেন নিকোল।
ইতালির মিলানে এক পার্টিতে দেশটির ২০ বছর বয়সী মডেল আনা গেগনোসের সঙ্গে নাকি বেশ ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা গেছে ইয়ামালকে। বিষয়টি জানতে পারাতেই নিকোল নাকি তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। যদিও দুজন জানিয়েছেন, তাঁরা পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা হয়ে গেছেন।