চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্র: কে কার মুখোমুখি হচ্ছে

ইব্রার হাতে প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড
উয়েফা প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচ। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন সেফেরিন। মঞ্চে উঠে কথা বলেছেন ব্রাজিল কিংবদন্তি কাকা–ও।
দুজনই এরপর মঞ্চে ড্রয়ের পটের সামনে দাঁড়িয়েছেন। ক্লাবের নাম লেখা বল তুলবেন ইব্রা ও কাকা।
চেলসির জন্য বিশেষ পুরস্কার
অনুষ্ঠানের শুরুতেই মঞ্চে উঠেছেন উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্দার সেফেরিন। চেলসির প্রতিনিধির হাতে তিনি তুলে দিয়েছেন বিশেষ একটি স্মারক।
উপলক্ষ, চেলসিই একমাত্র ক্লাব—যে দল উয়েফার সব কটি শীর্ষ প্রতিযোগিতা জিতেছে (চ্যাম্পিয়নস লিগ, ইউরোপা লিগ, কনফারেন্স লিগ ও সুপার কাপ)। ২০২৫ সালে কনফারেন্স লিগ জিতে এ কীর্তি গড়ে ইংলিশ ক্লাবটি।
উপস্থাপনায় যাঁরা
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ড্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছেন বাংলাদেশি–বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ ক্রীড়া সাংবাদিক ও উপস্থাপক রেশমিন চৌধুরী এবং পর্তুগিজ সাংবাদিক পেদ্রো পিন্টো।
প্রস্তুত মঞ্চ
কীভাবে হবে ড্র
• সবার আগে প্রথম পট থেকে ম্যানুয়ালি একটা দলের নাম লেখা বল তোলা হবে। এরপর বিশেষায়িত সফটওয়্যার মুহূর্তেই জানিয়ে দেবে, কোন আটটি দলের বিপক্ষে খেলবে ওই ক্লাব। কোন দলের সঙ্গে ‘হোম’ ও কোন দলের সঙ্গে ‘অ্যাওয়ে’ ম্যাচ খেলবে, সেটিও তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করবে সেই সফটওয়্যার।
• এভাবে প্রথম পটের ৯টি দলের প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করা হবে। এরপর দ্বিতীয় পটের দলগুলোর নিজেদের পটের ও নিচের পটের প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হবে। এরপর তৃতীয় পটের দলগুলো নিজেদের পটের ও নিচের পট থেকে প্রতিপক্ষ পাবে। সবশেষে চতুর্থ পটের দলগুলোর নিজেদের পটের প্রতিপক্ষ পাবে।
• প্রতিটি পটের দল প্রতিটি পট থেকে দুটি করে প্রতিপক্ষ পাবে।
• একই দেশের ক্লাব পরস্পরের বিপক্ষে খেলবে না।
• একটি দল অন্য একটি দেশের সর্বোচ্চ দুটি ক্লাবের বিপক্ষে খেলবে।
প্রিমিয়ার লিগ যেখানে চ্যাম্পিয়ন
সবচেয়ে বেশি ৬টি ক্লাব খেলবে ইংল্যান্ডের প্রিমিয়ার লিগের। দলগুলো হচ্ছে লিভারপুল, আর্সেনাল, ম্যানচেস্টার সিটি, চেলসি, টটেনহাম ও নিউক্যাসল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫টি ক্লাব খেলবে স্পেনের—বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, আতলেতিকো দি মাদ্রিদ, অ্যাথলেটিক ক্লাব ও ভিয়ারিয়াল।
এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে কারা খেলবে
স্বাগত
২০২৫-২৬ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্র অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত। বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় মোনাকোর গ্রিমালদি ফোরামে শুরু হবে এই ড্র। প্রথম পর্বের ড্রয়ে প্রতিটি দল কোন আট দলের বিপক্ষে খেলবে, তা নির্ধারিত হবে।