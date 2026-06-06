সাফ শিরোপা হারালেও মেয়েদের নিয়ে গর্বিত বাটলার

সাফ শিরোপা হারালেও মেয়েদের নিয়ে গর্বিত বাটলার
স্টেডিয়ামের মাইকে ঘোষক গর্বিত কণ্ঠে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন ১৯৯৯ সালের সেই ঐতিহাসিক স্মৃতি। ২৬ বছর আগে, সেবার পুরুষ সাফ গোল্ড কাপের ফাইনালে গোয়ার এই জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামেই ভারতের মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে স্বাগতিকদের কাছে ২-০ গোলে হেরে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি হাতছাড়া হয়েছিল লাল-সবুজ প্রতিনিধিদের। ভারতের হয়ে গোল দুটি করেছিলেন গোয়ার স্থানীয় ফুটবলার ব্রুনো কুটিনহো এবং কিংবদন্তি স্ট্রাইকার বাইচুং ভুটিয়া।
২৬ বছর পর যেন সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল গোয়ার মাটিতে। অষ্টম নারী সাফের ফাইনালে ভারতের কাছে ৩-১ গোলে হেরে নিজেদের ট্রফিটা হাতছাড়া করল বাংলাদেশ দল। জমকালো এই ফাইনাল ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটি আলোকিত করেন গোয়া রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রী।
টানা দুবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের সামনে এবার সুযোগ ছিল হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের এক অনন্য মিশন সম্পূর্ণ করার। কিন্তু মিশন রানার্সআপ হয়ে ফিরতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। তবে ফাইনালে এমন পরাজয়ে ফুটবলারদের দুঃখে ভেঙে পড়ার বা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ, শেষ পর্যন্ত লড়াই করে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও অন্তত টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটা তো বুক চিতিয়ে খেলে গেছে মেয়েরা।
রাত ৯টা নাগাদ মারগাঁওয়ের আকাশ আতশবাজির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চারদিকে কনফেত্তি উড়িয়ে আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে ভারত যখন সাফের শিরোপা পুনরুদ্ধারের ট্রফিটা উঁচিয়ে ধরল, তখন বাংলাদেশের মেয়েরা মাঠ ছাড়ছিলেন সাফের শিরোপা হারানোর কষ্ট বুকে চেপে।
পুরস্কারের মঞ্চে রানার্সআপ ট্রফি ছাড়া বাকি সব মূল পুরস্কারই নিজেদের করে নিয়েছে স্বাগতিক ভারত। তবে এবারের টুর্নামেন্টে সুশৃঙ্খল ফুটবল খেলার স্বীকৃতি হিসেবে ‘ফেয়ার প্লে’ পুরস্কারটি পেয়েছে নেপাল দল। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জিতেছেন ভারতের আবেকা সিং, প্রথম ম্যাচে ভুটানের বিপক্ষে ৪টি গোল করেছেন। আর গোল পাননি। টুর্নামেন্টের সেরা গোলকিপারের পুরস্কার পেয়েছেন ভারতের পানথই চানু। আর পুরো আসরে দুর্দান্ত পারফর্ম করে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের নির্বাচিত হয়েছেন ভারতের সানফিদা নংরুম, যিনি ফাইনালের মঞ্চেও একটি গুরুত্বপূর্ণ গোল করেছেন। মেঘালয়ের শিলংয়ের ২১ বছর বয়সী এই তরুণী খেলেন মাঝমাঠে।
বাংলাদেশের জন্য এখানে একটি বড় আক্ষেপের জায়গা তৈরি হয়েছে। গত দুটি সাফের আসরে বাংলাদেশের দুজন ফুটবলার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রথমে সাবিনা খাতুন এবং পরেরবার ঋতুপর্ণা চাকমা। এবার সেই ধারাবাহিকতা ও পুরস্কার হাতছাড়া হলো। সাবিনা-ঋতুপর্ণা পথ ধরে বাংলাদেশের অন্য কোনো ফুটবলার এবার সেরা হতে পারলেন না, ট্রফির পাশাপাশি ব্যক্তিগত এই শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারটিও ছিনিয়ে নিয়েছে ভারত।
পরাজয়ের দায় আমি নিজের কাঁধেই নিচ্ছি। যদিও আমরা এই টুর্নামেন্টে আমাদের সেরা ম্যাচটাই আজ খেলেছি, কিন্তু মাঠের ভেতরে কিছু ভুলের কারণে আমাদের ম্যাচটা হারতে হয়েছে। তবে আমি আমার মেয়েদের লড়াকু পারফরম্যান্সের জন্য অত্যন্ত গর্বিত।
ম্যাচ শেষে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে যখন অফিশিয়াল সংবাদ সম্মেলন শুরু হলো, তখনই আকাশ ভেঙে ঝুম বৃষ্টি নামল। সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই মাঠকর্মীরা মাঠের বিভিন্ন জিনিসপত্র ও সরঞ্জাম দ্রুত গুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে যখন দুই দলের দুই প্রধান কোচ এসে বসলেন, তখন তাঁদের মুখের অভিব্যক্তি ছিল সম্পূর্ণ দুই মেরুর। বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ পিটার বাটলারের চোখেমুখে স্পষ্ট ছিল পরাজয়ের অসুখী ও অসন্তুষ্টির ছাপ, অন্যদিকে ভারতের কোচ ক্রেস্পিন ছেত্রী ছিলেন বেশ হাসিমুখী।
সংবাদ সম্মেলনে এসে বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার এই পরাজয়ের পুরো দায় নিজের কাঁধে নিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘পরাজয়ের দায় আমি নিজের কাঁধেই নিচ্ছি। যদিও আমরা এই টুর্নামেন্টে আমাদের সেরা ম্যাচটাই আজ খেলেছি, কিন্তু মাঠের ভেতরে কিছু ভুলের কারণে আমাদের ম্যাচটা হারতে হয়েছে। তবে আমি আমার মেয়েদের লড়াকু পারফরম্যান্সের জন্য অত্যন্ত গর্বিত। একই সঙ্গে সততার সঙ্গে এটাও বলব যে এই রাতে জয় আসলে আমাদের প্রাপ্য ছিল না। ভারত তাদের সুযোগগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে জিতেছে। তবে এটাও আমি জোর দিয়ে বলব, ৩-১ গোলের এই স্কোরলাইনটা কিন্তু ম্যাচের আসল প্রতিফলনের চিত্র নয়।’
গত দুটি সাফ জয়ের অন্যতম নায়ক এবং টুর্নামেন্টের সেরা গোলকিপার রূপনা চাকমাকে পুরো টুর্নামেন্টে একটি মিনিটের জন্যও মাঠে নামাননি কোচ বাটলার। তাঁর মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের প্রতি এটা সুবিচার হয়েছে কি না—সাংবাদিকদের এমন সরাসরি প্রশ্নের জবাবে বাটলার স্পষ্ট করে বলেন, ‘মিলি যখন চোট পেয়েছিল, রূপনা তখন সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু সে তার পারফরম্যান্স দিয়ে আমাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আর ঠিক এ কারণেই আমি তাকে এই টুর্নামেন্টে নতুন করে সুযোগ দিতে পারিনি।’
তবে দলের তরুণ ফুটবলারদের পারফরম্যান্সের বারবার প্রশংসা করেন বাটলার। তিনি যোগ করেন, ‘মিলি গোলপোস্টের নিচে দারুণ করেছে। হ্যাঁ, সে কিছু ভুল করেছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সে দারুণ করেছে। এ ছাড়া মৌমিতা, আফরিন, আনিকা—প্রত্যেকেই মাঠে অসাধারণ খেলেছে। আর ঋতুপর্ণার কথা তো আলাদা, সে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের একজন ফুটবলার।’
অন্যদিকে ফাইনাল ম্যাচ মাঠে গড়ানোর আগে সংবাদ সম্মেলনে ভারতের কোচ ক্রেস্পিন ছেত্রী একবুক আশঙ্কা নিয়ে বলেছিলেন, ‘এই ম্যাচে আমরা যদি জিততে না পারি, তবে আমরা খুব ভালো করেই জানি যে আমাদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কতটা ট্রল করা হবে। চারদিকে বলা হবে যে এরা দেশের মাটিতেও একটা টুর্নামেন্ট জিততে পারে না!’
তবে শেষ পর্যন্ত ফাইনালে ম্যাচ জিতে সেই ট্রলের হাত থেকে বেঁচেছেন তাঁরা। ম্যাচ শেষে ট্রফি জয় নিয়ে ভারতীয় কোচ বলেন, ‘এই ঐতিহাসিক ট্রফিটি আমার ব্যক্তিগত কোচের সিভি ভারী করবে মাত্র, এর বাইরে আর বিশেষ কিছু নয়। তবে আমাদের এই জয়ের পেছনে আমি বিশেষভাবে ভুটান দলকে ধন্যবাদ দেব। কারণ, সেমিফাইনালের ম্যাচে তারা আমাদের ভেতরের ঘুমন্ত ক্ষুধাটা জাগিয়ে তুলেছে। সেমিতে আমরা তাদের কিছুটা হালকাভাবে নিয়েছিলাম। সেই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিয়ে মেয়েদের মনে নতুন করে একটা জেদ ও ক্ষুধা কাজ করছিল, যা আজ ফাইনালে কাজে লেগেছে।’
বাংলাদেশ দলের উইঙ্গার ঋতুপর্ণা চাকমাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ভারতীয় কোচ ক্রেস্পিন ছেত্রী। বলেছেন, ‘ঋতুপর্ণা আজ সত্যি দারুণ খেলেছে। উদীয়মান ও নতুন ফুটবলারদের জন্য সে একটা বড় উদাহরণ। বাংলাদেশ দলে তার নাম আমি আলাদাভাবেই উল্লেখ করব।’
সংবাদ সম্মেলন যখন শেষ হলো, তখনো বাইরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে। তার মধ্যেই সাফের মুকুট হারানোর বেদনা নিয়ে স্টেডিয়াম ছেড়ে যায় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল।