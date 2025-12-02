ফুটবল

ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে

দর্শকঠাসা মাঠে জমজমাট ফুটবল ও টাইব্রেকার নাটকের দিন

ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে ঢাকা অঞ্চলের পঞ্চম দিনে জিতেছে গণ বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ। টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিয়েছে চ্যাম্পিয়ন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এমন এক দিনের ছবি তুলেছেন তানভীর আহাম্মেদ
দিনের প্রথম ম্যাচের আগে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ও গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ইমতিয়াজ সুলতান জনি
তানভীর আহাম্মেদ
পাঁচবার এমন গোল উদ্‌যাপন করেছে গণ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম আলো
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের আটকাতে হিমশিম খেয়েছে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির খেলোয়াড়েরা
প্রথম আলো
ম্যাচের পর জয়ী দলের সেই চেনা উদ্‌যাপন, আনুষ্ঠানিক ফটো সেশন
প্রথম আলো
হ্যাটট্রিক করে ম্যাচসেরা হয়েছেন আরফাত মিয়া
প্রথম আলো
স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশকে ২–১ গোলে হারিয়েছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। এগিয়ে যাওয়ার পর গোল উদ্‌যাপন নর্থ সাউথের
প্রথম আলো
লড়াইটা দারুণ জমেছিল স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাচে
প্রথম আলো
ম্যাচ জয়ের পর আনুষ্ঠানিক ফটো সেশনে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম আলো
একটি গোল করে এবং একটি করিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহজালাল সিজান।
প্রথম আলো
ম্যাচ শুরুর আগে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধিনায়ক স্যুভেনির বিনিময়
প্রথম আলো
নিজেদের মাঠে খেলা। ড্যাফোডিলের খেলা দেখতে সমর্থকের অভাব ছিল না
প্রথম আলো
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ম্যাচটি জমেছিল বেশ
প্রথম আলো
এআইইউবির গোলকিপার মেহেদী হাসান টাইব্রেকারে তিনটি শট ঠেকিয়ে দেন
প্রথম আলো
সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিলের মাঠে আজ ১০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ম্যাচ দেখেছেন
প্রথম আলো
ম্যাচসেরার পুরস্কার উঠেছে মেহেদীর হাতেই
প্রথম আলো
