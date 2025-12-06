ফুটবল

বিশ্বকাপের ড্রতেই ব্রাজিলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ইঙ্গিত

খেলা ডেস্ক
ওয়াশিংটন ডিসিতে গতকাল রাতে বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তিএএফপি

বিশ্বকাপ ফুটবলে এটা হবেই। পছন্দের দলের সাফল্যের পথ বের করতে আকাশ-বাতাস এক করে সমীকরণ মেলান ভক্তরা। এবার যেমন ব্রাজিলের ক্ষেত্রেও হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন ডিসিতে গতকাল রাতে বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানের পর থেকেই কেউ কেউ বলছেন, ব্রাজিল তো চ্যাম্পিয়ন হয়েই গেল!

অবশ্যই প্রশ্ন উঠছে—কীভাবে? সেটার ব্যাখ্যা শুনলে একটু অবাকও লাগতে পারে। তবে কাকতাল তো বটেই।

ব্রাজিল সর্বশেষ বিশ্বকাপ জিতেছে ২০০২ সালে। সেবার ‘সি’ গ্রুপ থেকে ধাপে ধাপে ফাইনালে উঠে এসেছিল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন ব্যাপারটি—ব্রাজিল এবার বিশ্বকাপেও তো ‘সি’ গ্রুপে! শুধু তাই নয়, ২০১৮ বিশ্বকাপ ও ২০২২ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দুই দলও কিন্তু ‘সি’ গ্রুপ থেকে উঠে এসেছে।

২০১৮ বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপের দল ছিল পরবর্তী সময়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ফ্রান্স। চার বছর পর কাতারে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে উঠে এসেছিল ‘সি’ গ্রুপ থেকে। কাকতালে বিশ্বাস রাখা ব্রাজিলের ভক্তরা তাই বলতেই পারেন, এবার তাহলে কেন নয়? কারণ, ২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিল ‘সি’ গ্রুপের দল, যেখানে তাদের তিন প্রতিদ্বন্দ্বী—মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড।

মরক্কো ও স্কটল্যান্ড বিশ্বকাপে ব্রাজিলের চেনা প্রতিপক্ষ। ১৯৯৮ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে দুটি দলকেই হারিয়েছে তারা। কিন্তু বিশ্বকাপে ব্রাজিল এর আগে কখনো হাইতির মুখোমুখি হয়নি। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বকাপে হাইতি হবে ব্রাজিলের ৫০তম আলাদা প্রতিপক্ষ।

বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে স্ত্রী মারিয়ান ব্যারেনার সঙ্গে ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি
এএফপি

বিশ্বকাপে এ পর্যন্ত ইউরোপ থেকে ২৮টি দলের মুখোমুখি হয়েছে ব্রাজিল। নিজেদের মহাদেশ দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশ থেকে ৬টি করে দলের মুখোমুখি হয়েছে। এশিয়া থেকে ৫টি দল, কনক্যাকাফ থেকে ৩ দল এবং ওশেনিয়া থেকে ১টি দলের মুখোমুখি হয়েছে ব্রাজিল।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন