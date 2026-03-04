কোপা দেল রে
বার্সার কাছে তিন গোলে হেরেও ১৩ বছর পর ফাইনালে আতলেতিকো
কোপা দেল রে ফাইনালে উঠতে মঙ্গলবার রাতে সেমিফাইনাল ফিরতি লেগে ঘুরে দাঁড়ানোর দারুণ এক গল্প লিখতে হতো বার্সেলোনাকে। ক্যাম্প ন্যুতে সেই গল্প লেখার পথে অনেক দূর এগিয়েও গিয়েছিল দলটি। সেমিফাইনাল প্রথম লেগে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে ৪–০ হারা বার্সা ফিরতি লেগে ৭২ মিনিটের মধ্যে ৩–০ গোলের লিডও নিয়েছিল। শেষ ১৮ মিনিটে এক গোল পেলেই ম্যাচ চলে যেত অতিরিক্ত সময়ে।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি হান্সি ফ্লিকের দল। দুই লেগ মিলিয়ে ৪–৩ গোলে হেরে কোপা দেল রে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিল বার্সা। আর বার্সাকে হারিয়ে দীর্ঘ ১৩ বছর পর কোপা দেল রে ফাইনালের টিকিট কাটল আতলেতিকো। সর্বশেষ ২০১২–১৩ মৌসুমে ফাইনালে উঠেছিল আতলেতিকো। যেখানে রিয়াল মাদ্রিদকে ২–১ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল তারা।
এর আগে শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ফলে রিয়াল–বার্সাকে ছাড়াই এবার কোপা দেল রে ফাইনাল হবে। প্রতিযোগিতার অন্য সেমিফাইনালের ফিরতি লেগে আজ রাতে মুখোমুখি হবে রিয়াল সোসিয়েদাদ ও অ্যাথলেটিক বিলবাও। এর আগে প্রথম লেগে ১–০ গোলে জিতেছে সোসিয়েদাদ।
ঘুরে দাঁড়ানোর মিশনে ২৯ মিনিটে বার্সাকে এগিয়ে দেন মার্ক বার্নাল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাফিনিয়া। বিরতির পরও দাপট ধরে রাখে বার্সা।
৭২ মিনিটে বার্নাল নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করেন। কিন্তু তারপরও শেষ রক্ষা হয়নি। ম্যাচে বাকি সময়ে বার্সাকে আর কোনো গোল পেতে দেয়নি আতলেতিকো। ফলে জিতেও হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হলো কাতালান ক্লাবটিকে।
ম্যাচ শেষে বার্সার কোচ ফ্লিক বলেছেন, ‘আমরা হতাশ, কিন্তু আজকের পারফরম্যান্স নিয়ে গর্বিত। অসাধারণ ম্যাচ, আরও গোলের সুযোগও তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি, যা মেনে নিতে হবে।’
আতলেতিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে জোর দিয়ে বলেছেন, দুই লেগ মিলিয়ে তাঁর দল ফাইনালে ওঠার যোগ্য ছিল। তিনি বলেন, ‘আমরা সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ফাইনালের খুব কাছে গিয়েছি, আর এই দুই লেগের খেলায় আমরা বার্সেলোনার চেয়ে ভালো খেলেছি।’