ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়ছেন ভিনিসিয়ুস, ফিরছেন নেইমার

ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়ছেন ভিনিসিয়ুস, ফিরছেন নেইমার
আগামী সোমবার ঘোষণা করা হবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ব্রাজিল জাতীয় দল। সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক বিরতিতে চিলি এবং বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে কার্লো আনচেলত্তির দল।
এরই মধ্যে ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি তাঁর প্রাথমিক তালিকার খেলোয়াড়দের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলোকে অবহিত করেছেন। আনচেলত্তির প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবো’—যেখানে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের দল থেকে বাদ পড়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গত জুনে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড পাওয়ায় চিলির বিপক্ষে পরবর্তী ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হন ভিনিসিয়ুস। সেপ্টেম্বরে যেহেতু বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল এবং ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল পর্বেও তারা খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে—এ কারণে শুধু বলিভিয়া ম্যাচের জন্য ভিনিসিয়ুসকে জাতীয় দলে ডাকতে চান না আনচেলত্তি। যে কারণে রিয়াল মাদ্রিদ তারকাকে বিশ্রামের রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্রাজিল কোচ।
এখন পর্যন্ত ‘গ্লোবো’ যেসব খেলোয়াড়ের প্রাথমিক দলে জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে তাঁরা হলেন গোলরক্ষক গ্যাব্রিয়েল বারাজো (সান্তোস), ডিফেন্ডার এদের মিলিতাও (রিয়াল মাদ্রিদ), ফুলব্যাক ভিতিনিও (বোতাফোগো) ও পাউলো হেনরিখ (ভাস্কো), মিডফিল্ডার দানিলো (বোতাফোগো) ও মার্কোস আন্তোনিও (সাও পাওলো) এবং ফরোয়ার্ড কাইও হোর্হে (ক্রুজেরিও), নেইমার (সান্তোস) এবং রদ্রিগো (রিয়াল মাদ্রিদ)।
গ্লোবোর খবর যদি সত্যি হয় তবে নেইমার ২২ মাস পর জাতীয় দলে ফিরতে যাচ্ছেন। এর আগে সর্বশেষ নেইমার জাতীয় দলে খেলেছিলেন ২০২৩ সালের ১৭ অক্টোবর। চোট কাটিয়ে এরপর ফেরার কাছাকাছি থাকলেও শেষ পর্যন্ত ফেরা হয়নি। এখন বিশ্বকাপ সামনে রেখে নেইমার হলুদ জার্সিতে ফিরে কেমন করেন সেটাই দেখার অপেক্ষা।
ব্রাজিল জাতীয় দল আগামী ১ সেপ্টেম্বর তেরেসোপোলিসের গ্রাঞ্জা কোমারিতে আনচেলত্তির অধীনে অনুশীলন শুরু করবে। এরপর ৫ সেপ্টেম্বর মারাকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিল মুখোমুখি হবে চিলির, আর ১০ সেপ্টেম্বর এল আল্টোতে বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলবে তারা।
এই দুই ম্যাচ দিয়েই শেষ হবে ২০২৬ বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে ব্রাজিলের যাত্রা। ১৬ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে আগেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। এখন বাকি থাকা এই দুই ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপের মূল লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।