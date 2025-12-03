পিছিয়ে পড়েও জেতায় ‘ওস্তাদ’ বার্সা

পিছিয়ে পড়েও জেতায় ‘ওস্তাদ’ বার্সা
গত রোববার জিরোনার বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদ ড্র করায় এক পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছিল বার্সেলোনা। তবু স্বস্তি ছিল না বার্সার সমর্থকদের। পরের ম্যাচটি যে ছিল শক্তিশালী আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে। কিন্তু সেই আতলেতিকোর বিপক্ষে গতকাল রাতে বার্সেলোনা ঘুরে দাঁড়িয়ে দারুণ এক জয় তুলে নিয়েছে।
ক্যাম্প ন্যুতে শুরুতে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত বার্সা জিতেছে ৩–১ গোলে। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলে নিজেদের অবস্থান আরও সুসংহত করেছে কাতালান ক্লাবটি। পাশাপাশি মৌসুম শেষে এই ম্যাচের ফল শিরোপা নির্ধারণ করে দিতে পারে বলে মনে করছেন বার্সা তারকা রাফিনিয়া।
ঘরের মাঠে আক্রমণাত্মক বার্সা শুরু থেকে আতলেতিকোকে চাপে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ১৯ মিনিটে গোল খেয়ে চাপে পড়ে যায় হান্সি ফ্লিকের দল। আতলেতিকোকে দারুণ এক গোলে এগিয়ে দেন অ্যালেক্স বায়েনা। এই গোল শোধে বার্সা অবশ্য ৭ মিনিটের বেশি দেরি করেনি। পেদ্রির অসাধারণ একটি পাস থেকে গোল করে বার্সাকে সমতায় ফেরান রাফিনিয়া।
ম্যাচের ৩৬ মিনিটেই অবশ্য লিড নিতে পারত বার্সা। কিন্তু পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন রবার্ট লেভানডফস্কি। বিরতির পর ৬৪ মিনিট পর্যন্ত বার্সাকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় আতলেতিকো। কিন্তু ৬৫ মিনিটের মাথায় লেভার পাস থেকে বল পেয়ে গোল করেন দানি ওলমো। যোগ করা সময়ের ৭ মিনিটে গোল করে আতলেতিকোর বড় হার নিশ্চিত করেন ফেরান তোরেস।
লা লিগার এ মৌসুমে এখন পর্যন্ত ১৬ বার কোনো দল পিছিয়ে পড়ে জিতেছে। এর মধ্যে শুধু বার্সাই এমন জয় পেয়েছে ৫ বার। আর কোনো দল দুবারের বেশি পিছিয়ে পড়া থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিততে পারেনি।
হার দিয়ে লিগ শুরুর পর মাঝে ১৩ ম্যাচে হারেনি আতলেতিকো। তবে বার্সার সামনে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হলো তাদের।
এ জয়ের ১৫ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রইল বার্সেলোনা। এক ম্যাচ কম খেলে দ্বিতীয় রিয়ালের পয়েন্ট ৩৩। আজ রাতে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের মুখোমুখি হবে রিয়াল। এই ম্যাচে জিতলেও বার্সার পেছনেই থাকবে জাবি আলোনসোর দল। ১৪ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ভিয়ারিয়াল। ১৫ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে চারে আতলেতিকো।
ম্যাচ শেষে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেছেন, ‘এটা (শিরোপা জয়ে) মোড় ঘোরানো ম্যাচ কি না, পরে বোঝা যাবে। কিন্তু আমাদের সেরা ম্যাচগুলোর একটি। ৯০ মিনিট ধরে আমি যা দেখেছি, দারুণ লেগেছে। আমরা আমাদের সেরা অবস্থায় ফিরছি। আজকের ম্যাচটা সত্যিই ভালো ছিল।’
ম্যাচ শেষে মুভিস্টারকে বার্সা তারকা রাফিনিয়া বলেন, ‘এ ধরনের ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে হলে আমাদের এমন মানসিকতা ধরে রাখতে হবে। ম্যাচের পর ম্যাচে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। মৌসুমের শেষ দিকে এই তিন পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ হবে। এটা শিরোপাও নির্ধারণ করে দিতে পারে।’