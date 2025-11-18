ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে হামজা বললেন, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন

ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে হামজা বললেন, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন
গত বৃহস্পতিবার নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে এগিয়ে থেকেও শেষ মুহূর্তের গোলে ড্র করতে হয় বাংলাদেশকে। চোখধাঁধানো দুটি গোল করেছিলেন বাংলাদেশ দলের তারকা হামজা চৌধুরী। ওভারহেড কিকে একটি এবং পরের গোলটি ছিল পেনাল্টি থেকে ‘পানেনকা’ শটে। এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পরও কাঙ্ক্ষিত জয় না পাওয়ায় যে কারও মন খারাপ হওয়ার কথা। হামজা চৌধুরীরও তা–ই হয়েছিল। কিন্তু পেশাদার ফুটবলার বলেই ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আবারও বুকভরা আশা নিয়ে লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেন হামজা।
লেস্টার সিটির হামজা দীর্ঘদিন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন। এখন খেলছেন ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বিভাগীয় প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়নশিপে। শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে বলেই হয়তো হামজা খুব ভালো করেই জানেন, নেপাল ম্যাচই শেষ কথা নয়। সামনে যেহেতু নতুন লড়াই তাই সতীর্থ থেকে গোটা বাংলাদেশকে তো জাগিয়ে তুলতে হবে! নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার তাই লিখেছেন, বড় ম্যাচের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। দর্শকদের কাছ থেকে এত দিন যেমন সমর্থন পেয়েছেন সেটা আজও স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে দেখতে চেয়েছেন হামজা।
অথচ নেপালের বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্রয়ের পর নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে হামজা লেখেন, ‘রাতের আরেকটি ম্যাচের হতাশাজনক সমাপ্তি যেটা আমাদের জেতা উচিত ছিল। সব সময়ের মতো সমর্থন ও ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। আসুন সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকি।’ হামজা সেই স্ট্যাটাসে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতির কথাও বলেছিলেন, ‘আসুন, সবাই বড় লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হই।’
সেই বড় লড়াই আজ দেখা যাবে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচে রাত ৮টায় ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এ ম্যাচ সামনে রেখে প্রস্তুতি সম্পন্নের কথা জানিয়ে গতকাল রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে হামজা লেখেন, ‘বড় ম্যাচের সব প্রস্তুতি শেষ! আগামীকাল (আজ) আপনাদের সবাইকে দেখা আর আপনাদের দারুণ উচ্ছ্বাস অনুভব করার জন্য আর তর সইছে না! ইনশা আল্লাহ।’
গত মার্চে বাংলাদেশের জার্সিতে হামজার অভিষেক থেকেই জাতীয় দলের ম্যাচে দর্শকে টইটম্বুর থাকে গ্যালারি। আজকের ম্যাচেও তা–ই ঘটার কথা। কারণ, এই ম্যাচের টিকিট ছাড়ার পর সাধারণ গ্যালারির সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায় ৬ মিনিটের মধ্যে!