প্রথমবার খেলতে এসেই সোনারগাঁওয়ের জয়ের নায়ক জয়

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল
প্রথমবার খেলতে এসেই সোনারগাঁওয়ের জয়ের নায়ক জয়
ফুটবলে টাইব্রেকার মানে অনেকটাই গোলকিপারের খেলা। যে গোলকিপার প্রতিপক্ষের শট আটকাতে পারেন, এগিয়ে থাকে তাঁর দলই। সেটিই হলো আজ ইস্পাহানি-প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের ঢাকা অঞ্চলের চতুর্থ দিনের প্রথম ম্যাচে।
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির বিপক্ষে টাইব্রেকারে গোলকিপার জয় চক্রবর্তীর দু-দুটি সেভ সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়কে এনে দিয়েছে ৪-২ গোলের জয়।
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি এবং সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় দুই দলই এই প্রথম খেলছে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে। প্রথম ম্যাচ হেরে বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি। অন্যদিকে জয় দিয়ে শুরু করে টুর্নামেন্টের টিকে থাকল সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়।
৩৫ মিনিটে ম্যাচের প্রথম গোল করে সোনারগাঁও, পেনাল্টিতে গোল করেন নাজিম উদ্দিন। ৪৫ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন রাহাত খান। টুর্নামেন্ট নকআউটভিত্তিক হওয়ায় এরপর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে।ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছেন সোনারগাঁওকে জেতানো জয় চক্রবর্তীই
টাইব্রেকারে সোনারগাঁওয়ের নায়ক হয়ে ওঠেন গোলকিপার জয় চক্রবর্তী। যিনি খেলেন পেশাদার লিগের দ্বিতীয় স্তর বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে। গত লিগে ছিলেন বিআরটিসি দলে। চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে খেলা আরেক গোলকিপার শহিদুল আছেন সোনারগাঁও দলে, আজ তিনি খেলেছেন রক্ষণভাগে।
ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছেন সোনারগাঁওকে জেতানো জয় চক্রবর্তীই। উচ্ছ্বসিত জয় বলেন, ‘আত্মবিশ্বাস ছিল পেনাল্টি শুট আউটে ভালো করব। সতীর্থদের বলেছিলাম, দেখিস যে একটা সেভ দিয়ে দেবো। সেটি দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে।’
জয়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক জাহিদ হাসান এমিলি ও ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার রফিকুল আজম।ম্যাচ দেখে এমিলি বেশ খুশি, ‘দুই দলই খুব ভালো ফুটবল খেলেছে। নিজেদের সেরাটা দিয়েছে সবাই। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ফুটবলের জন্য ম্যাচটি ভালো বিজ্ঞাপন।’