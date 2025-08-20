ভুটানকে হারিয়ে সাফে স্বপ্নযাত্রা শুরু বাংলাদেশের মেয়েদের

ভুটানকে হারিয়ে সাফে স্বপ্নযাত্রা শুরু বাংলাদেশের মেয়েদের
বাংলাদেশের হয়ে জোড়া গোল করেছেন আলপি আক্তার। আরেকটি গোল এসেছে সৌরভী আকন্দের পা থেকে।
বাংলাদেশ ৩–১ ভুটান
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুটা জয় দিয়েই করেছে বাংলাদেশ। ভুটানকে হারিয়েছে ৩–১ গোলে। আজ থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের হয়ে জোড়া গোল করেছেন আলফি আক্তার। আরেকটি গোল এসেছে সৌরভী আকন্দের পা থেকে।
ম্যাচের প্রথম ৩০ মিনিটে যেন একটু খেইহারা ছিলেন বাংলাদেশের মেয়েরা। বারবার আক্রমণে উঠলেও গোলমুখে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলেন ফরোয়ার্ডরা। সুযোগ মিলছিল, কিন্তু গোল হচ্ছিল না। অবশেষে ৪৮ মিনিটে হাসল ভাগ্য।
ভুটানের গোলকিপার কেলজং ওয়াগমোরের ভুলে সৌরভী আকন্দ গোল করে এগিয়ে দেন বাংলাদেশকে। ৫৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আলপি। ডান দিক ধরে দৌড়ে উঠে বক্সের বাইরে থেকেই দুর্দান্ত শটে জালে বল পাঠান তিনি।
তবে দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও ভুটান হাল ছাড়েনি। উল্টো চাপ বাড়াতে থাকে বাংলাদেশের গোলমুখে। ৬১ মিনিটে সেই চেষ্টার পুরস্কারও পায় তারা। দূর থেকে নেওয়া এক শট আটকাতে গিয়ে মেঘলা রানীর হাত ফসকে যায় বল। ফিরতি শটে গোল করেন রিনজিন দেমা।
কিন্তু বাংলাদেশের গোলের ক্ষুধা তখনো মেটেনি, চার মিনিট পরই আবার ব্যবধান বাড়ায় দল। ৬৫ মিনিটে কর্নার থেকে উড়ে আসা বলে বক্সের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ দেখা দেন আলপি। ঠান্ডা মাথায় বল জালে জড়িয়ে নেন তিনি।
বয়সভিত্তিক সাফে এ পর্যন্ত সাতবার শিরোপা জিতেছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। তবে অনূর্ধ্ব-১৭ পর্যায়ে এখনো ট্রফি ওঠেনি হাতে। এবার সুযোগ এসেছে সেই আক্ষেপ ঘোচানোর। ভুটানের বিপক্ষে জয় দিয়ে সেই স্বপ্নপথে একধাপ এগিয়ে গেল বাংলাদেশ দল।
চার দেশের এই টুর্নামেন্টে (বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান ও নেপাল) ডাবল লিগ পদ্ধতিতে হবে খেলা। প্রতিটি দল খেলবে অন্যদের সঙ্গে দুটি করে ম্যাচ। সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পাওয়া দল হবে চ্যাম্পিয়ন। পয়েন্ট সমান হলে দেখা হবে মুখোমুখি লড়াইয়ের ফল, তারপর গোলপার্থক্য।
বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ ২২ আগস্ট ভারতের বিপক্ষে। এরপর ২৪ ও ২৭ আগস্ট দুই ম্যাচে প্রতিপক্ষ নেপাল। ২৯ আগস্ট আবার মুখোমুখি হবে ভুটানের। আর ৩১ আগস্ট টুর্নামেন্ট শেষ হবে ভারত ম্যাচ দিয়ে।