রোনালদো–হলান্ডকে পেছনে ফেলে কেইনের নতুন রেকর্ড
বুন্দেসলিগায় উড়ছে চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ। শতভাগ জয়ের ধারা বজায় রেখে গতকাল রাতে তারা ৪–০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ভেরডার ব্রেমেনকে। বায়ার্নের জয়ের রাতে নতুন রেকর্ড গড়েছেন হ্যারি কেইন। জোড়া গোল করে বায়ার্নের হয়ে ১০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার।
ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগে একটি ক্লাবের হয়ে দ্রুততম এক শ গোলের রেকর্ড গড়লেন কেইন। বায়ার্ন ফরোয়ার্ড এই মাইলফলক গড়লেন ১০৪ ম্যাচে। এর আগে রেকর্ডটি যৌথভাবে দখলে রেখেছিলেন ১০৫ ম্যাচে শত গোল করা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও আর্লিং হলান্ড। ২০১১ সালে রোনালদো রেকর্ডটি গড়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। গত বছর তাঁর রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন হলান্ড।
ঘরের মাঠ আলিয়েঞ্জ অ্যারেনায় ২২ মিনিটে জোনাথন টাহ প্রথম গোল করেন বায়ার্নের হয়ে। ৪৪ মিনিটে ব্রেমেনের বক্সে হ্যারি কেইন ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় বায়ার্ন। পেনাল্টিতে লক্ষ্যভেদ করে বায়ার্নকে ২–০ গোলে এগিয়ে দেন কেইন।
বিরতির পর বক্সের ভেতর লুইস দিয়াজের পাস থেকে বল পেয়ে লক্ষ্যভেদ করে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করেন কেইন। চলতি মৌসুমে বুন্দেসলিগায় ৫ ম্যাচে ১০ গোল করলেন কেইন। ৮৭ মিনিটে বায়ার্নের হয়ে শেষ গোলটি কনার্ড লাইমারের।
৫ ম্যাচের সব কটি জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে বুন্দেসলিগা টেবিলের শীর্ষে বায়ার্ন। বড় হারে মাঠ ছাড়া ভেরডার ব্রেমেন ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১৪তম। ৫ ম্যাচে ১টি জয় পেয়েছে তারা। হেরেছে ৩ ম্যাচ এবং ড্র করেছে অন্য ম্যাচে।
রেকর্ড গড়ার পর কেইন বলেছেন, ‘আমার নিজের কাছেও এটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। দারুণ এই ক্লাবের হয়ে ১০০ গোল করা আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের। আর এত দ্রুত এটা করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত।’
কেইনকে প্রশংসায় ভাসিয়ে বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি বলেছেন, ‘আমি সব সময় মানুষকে মনে করিয়ে দিই রক্ষণে ওর ভূমিকা রাখার কথা। পাশাপাশি কতটা পেছনে দৌড়ে গিয়ে দলকে সে সাহায্য করে, সেটাও দেখতে বলি। সে রেকর্ড ভেঙেছে, কিন্তু সেটা করেছে দলকে অনেক কিছু দিয়ে।’