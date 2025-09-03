রিয়াল ছাড়ার কষ্ট নিয়ে গান লেখা রামোস চ্যাম্পিয়নস লিগের আগেই গ্র্যামি জিততে চান

রিয়াল ছাড়ার কষ্ট নিয়ে গান লেখা রামোস চ্যাম্পিয়নস লিগের আগেই গ্র্যামি জিততে চান
গত রোববার নিজের প্রথম গান ‘সিবেলেস’ প্রকাশ করেন রিয়াল মাদ্রিদ ও স্পেন কিংবদন্তি সের্হিও রামোস। ‘সিবেলেস’ মাদ্রিদ শহরের একটি ভাস্কর্য, যেখানে রিয়াল শিরোপা জয় উদ্যাপন করে।
এই গানের মিউজিক ভিডিওতে রিয়ালের জার্সিতে রামোসের কাটানো স্মরণীয় অনেক মুহূর্তের পাশাপাশি সেই ভাস্কর্যকেও দেখা গেছে। আর গানের কথাগুলো রামোসের রিয়াল ছাড়ার আক্ষেপ নিয়েই লেখা। রামোসের ইউটিউব চ্যানেলে গানটি প্রকাশিত হওয়ার পর আজ বুধবার সকাল ৯টা পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেছেন প্রায় ২৪ লাখ ৬০ হাজার দর্শক।
৩৯ বছর বয়সী রামোস এখন মেক্সিকান ক্লাব মন্তেরেইয়ের অধিনায়ক। গত সপ্তাহে লিগ ম্যাচে পুয়েবলার বিপক্ষে দলের ৪-২ গোলের জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফুটবলের ব্যস্ততার মধ্যেই সময় বের করে গান রেকর্ড করেছেন রামোস। এই গান প্রকাশের পর রামোস এখন নিজের সংগীত ক্যারিয়ার নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী। এমনকি কোচ হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার আগে সংগীতের অন্যতম সেরা পুরস্কার ‘গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড’ জিতবেন বলেও বিশ্বাস তাঁর।
সোমবার স্প্যানিশ টিভি শো ‘এল হরমিগুয়েরো’-তে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রামোস জানান, গানটি লেখা হয়েছে ২০২১ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার বেদনা নিয়ে। রামোসের ভাষায়, ‘আমি আশাবাদী মানুষ। আমি সব সময় সবাইকে স্বপ্ন দেখতে বলি। আমি কোচ হিসেবেও চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার কল্পনা করি। তবে তার আগে আমি নিজেকে গ্র্যামি জিততে দেখছি।’
রামোস আরও বলেন, ‘জীবনের এই সময়ে আমি সংগীত তৈরি করতে চাই। আমি চাই আমার অভিজ্ঞতাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। আগামী পাঁচ থেকে সাত বছরে আমি সংগীতের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত থাকব। কারণ, সংগীতে আপনি যেমন সুর তৈরি করতে পারেন, তেমনি ঘরেও থাকতে পারেন। নিজের কাজও করতে পারবেন, আবার পরিবারকেও সময় দিতে পারবেন।’
নিজের গানটি সম্পর্কে রামোস বলেন, ‘এটা আসলে প্রেমের গান। কোনো সম্পর্কই কি ব্যথা আর কষ্ট ছাড়া হয়? যখন আমি প্যারিসে গেলাম, তখনই এর ৬০ শতাংশ লিখেছিলাম। কারণ, আমি তেমনই অনুভব করছিলাম। মাদ্রিদ ছাড়াটা আমাকে আঘাত দিয়েছে। যে ক্লাবটা দুনিয়ার সেরা, সেখান থেকে সরে আসা সহজ নয়।’
সেভিয়া ও মাদ্রিদে নিজের ঘরে ছোট স্টুডিও বানিয়েছেন রামোস। জানিয়েছেন, সংগীতের প্রতি তাঁর এই টান অনেক পুরোনো, ‘এটা আমাদের জীবনেরই অংশ। কোনো অনুষ্ঠান, জন্মদিন বা বড়দিন—শেষ পর্যন্ত সবাই গিটার নিয়ে গান গাইতে বসি। ফুটবল আমাকে এত দিন সংগীতে সময় দিতে দেয়নি। এখন আমি চাই ফুটবলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংগীত করতে, আর সেরা মানুষদের সঙ্গে মিলে ভালো গান তৈরি করতে।’
রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে পাঁচবার লা লিগা, চারবার চ্যাম্পিয়নস লিগসহ রামোস জিতেছেন ২২টি শিরোপা। ক্লাবটিতে ১৬ বছর থেকে অবিস্মরণীয় সব স্মৃতি উপহার দেওয়ার পর ২০২১ সালে তিনি পিএসজিতে যোগ দেন। সেখান থেকে শৈশবের ক্লাব সেভিয়া ঘুরে যোগ দেন মেক্সিকোর ক্লাব মন্তেরেইতে।