ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে কোন ক্লাব থেকে কতজন সুযোগ পেয়েছেন

খেলা ডেস্ক
একাধিক মহাদেশে খেলা ফুটবলারদের দেখা যাবে ব্রাজিল দলেরয়টার্স

গতকাল সোমবার রাতে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে ব্রাজিল। কার্লো আনচেলত্তির ব্রাজিল দলে সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড় সুযোগ পেয়েছেন ইউরোপিয়ান ক্লাব থেকে। সব মিলিয়ে ইউরোপের ক্লাবে খেলা ১৭ জন ফুটবলার জায়গা পেয়েছেন ব্রাজিল দলে।

ব্রাজিলের ঘরোয়া লিগ থেকে জায়গা পেয়েছেন ৭ জন। আর এশিয়া মহাদেশ থেকে দুজন ফুটবলার বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নিয়েছেন। তবে ক্লাব হিসাব করলে বিশ্বকাপ দলে সবচেয়ে বেশি ফুটবলার ব্রাজিলের ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গোর। এই ক্লাব থেকে চারজন ফুটবলারকে ডেকেছেন কার্লো আনচেলত্তি।

বিশ্বকাপের পুরো ইতিহাস বিবেচনায় ব্রাজিল দলে সবচেয়ে বেশি ফুটবলার বিশ্বকাপ খেলেছে বোতাফোগো থেকে। এই ক্লাব থেকে এখন পর্যন্ত ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ খেলেছেন ৪৭ জন।

পরের দুটি জায়গা সাও পাওলো ও ফ্ল্যামেঙ্গোর। এই দুই ক্লাব থেকে খেলেছে যথাক্রমে ৪৬ ও ৩৯ জন। শীর্ষ দশে একমাত্র ইউরোপিয়ান ক্লাব হিসেবে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। এই ক্লাব থেকে সব মিলিয়ে ১৩ জন ফুটবলার ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ খেলেছেন

* ২০২৬ বিশ্বকাপসহ।

