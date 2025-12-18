ফুটবল

মোটরসাইকেল থেকে গুলি, ইকুয়েডর জাতীয় দলের ফুটবলার নিহত

খেলা ডেস্ক
ইকুয়েডরের জাতীয় দলের জার্সিতে নিহত মারিও পিনেইদাএএফপি

সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন ইকুয়েডরের জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক ডিফেন্ডার মারিও পিনেইদা। দেশটির বন্দরনগরী গুইয়াকিলে বুধবার রাতে গুলি করে হত্যা করা হয় ৩৩ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, মোটরসাইকেলে আরোহী দুই দুর্বৃত্ত গুইয়াকিলের উত্তরের একটি দোকানের বাইরে পিনেইদা, তাঁর মা ও আরেক নারীর দিকে গুলি ছোড়ে। ঘটনাস্থলেই পিনেইদার মৃত্যু হয়। ইকুয়েডরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ঘটনার তদন্তে বিশেষ পুলিশ ইউনিট পাঠানো হয়েছে।

বার্সেলোনা এসসির জার্সিতে মারিও পিনেইদা (বাঁয়ে)
এএফপি

সাম্প্রতিক সময়ে গুইয়াকিল সংঘবদ্ধ সন্ত্রাস, সহিংসতা ও মাদক পাচারের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। এ বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শহরটিতে ১ হাজার ৯০০ হত্যাকাণ্ড নথিভুক্ত হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে দুর্বৃত্তদের গুলিতে দ্বিতীয় স্তরের লিগের তিন ফুটবলার নিহত ও অক্টোবরে আরেক স্থানীয় খেলোয়াড় গুলিবিদ্ধ হন। পিনেইদা ২০১৪ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ইকুয়েডর জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে ৯টি ম্যাচ খেলেন। এর মধ্যেআছে ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ।

আরও পড়ুন

রেকর্ড ৬০০ কোটি টাকা পাবে বিশ্বকাপজয়ী দল, প্রাইজমানি বেড়েছে ৫০ শতাংশ

ইন্দিপেনদিয়েন্তে দেল ভায়েতে ক্যারিয়ার শুরু করা পিনেইদা ২০১৬ সালে ইকুয়েডরের অন্যতম বড় ক্লাব বার্সেলোনা এসসিতে যোগ দেন। এরপর ধারে খেলেছেন ব্রাজিলের ফ্লুমিনেন্স ও ইকুয়েডরের এল নাসিওনালে। পিনেইদার মৃত্যুতে ইন্দিপেনদিয়েন্তে ও ফ্লুমিনেন্স সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক জানিয়েছে। বার্সেলোনা এসসি এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘এই দুঃখজনক খবর আমাদের সবাইকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে।’

আরও পড়ুন

চার পেনাল্টি ঠেকিয়ে পিএসজিকে প্রথম বৈশ্বিক শিরোপা জেতালেন গোলকিপার

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন