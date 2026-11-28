মেসিও ইন্টার মায়ামির বিদায় ঠেকাতে পারলেন না
কলম্বাস ক্রু ১–০ ইন্টার মায়ামি
লিওনেল মেসিও পারলেন না।
এমএলএস কাপের শিরোপা ধরে রাখার আশা টিকিয়ে রাখতে আজ প্লে–অফের প্রথম রাউন্ডে কলম্বাস ক্রুর বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচটি জিততেই হতো ইন্টার মায়ামিকে। প্রথম সাক্ষাতে ৩–০ গোলে হারায় জয় ছাড়া বিকল্প কোনো পথ ছিল না।
কিন্তু কলম্বাসের মাঠ স্কটসমিরাকল–গ্রো ফিল্ডে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় নয়, ১–০ গোলে হেরেছে মায়ামি। এ হারে ২০২৬ এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্স অঞ্চলের প্লে–অফ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হলো ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের।
আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি মেসি এ ম্যাচে পুরো সময় মাঠে থেকেও মায়ামিকে জয় এনে দিতে পারেননি। যোগ করা সময়ের ২ মিনিটে (৯০+২) গিয়ে গোল হজম করে মায়ামি। ভলি থেকে গোলটি করেন কলম্বাসের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার সান্তিয়াগো রদ্রিগেজ। এ জয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের সেমিফাইনালে উঠল কলম্বাস।
মেসি ২০২৩ সালে মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো এমএলএস কাপ প্লে–অফে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন। ‘বেস্ট অব থ্রি’ (তিন ম্যাচ) সিরিজের এই পর্বে ২০২৪ সালে আটলান্টা এফসির বিপক্ষে তৃতীয় ম্যাচে হেরে বিদায় নিয়েছিল মায়ামি। এবার বিদায় নিতে হলো দ্বিতীয় ম্যাচে। অর্থাৎ তিন ম্যাচের এই সিরিজে ২–০ ব্যবধানে হারল মায়ামি।
এ দুটি ম্যাচে মেসি কোনো গোল বা অ্যাসিস্ট করতে পারেননি। আজ মায়ামির কাসেমিরোর গোলটি অফ সাইডের কারণে বাতিল হয়। ফ্রি–কিক থেকে গোলের সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি মেসি।
এই হারে মায়ামির ২০২৬ সালের মৌসুমও শেষ হলো। ৩০ গোল ও ১৭ অ্যাসিস্ট নিয়ে মায়ামির হয়ে মৌসুম শেষ করলেন মেসি। এবার আরও একবার জিতেছেন এমএলএস গোল্ডেন বুট। সব মিলিয়ে এ বছর ক্লাব এবং জাতীয় দলের হয়ে মোট ৫০ ম্যাচে ৪১ গোল ও ২১টি অ্যাসিস্ট করেছেন মেসি।
২০২৭ মৌসুমকে সামনে রেখে মায়ামি এখন প্রাক্–মৌসুমের প্রস্তুতি নেবে। নতুন মৌসুমে তাদের সামনে এমএলএস স্প্রিন্ট সিজন, কনকাক্যাফ চ্যাম্পিয়নস কাপ ও লিগস কাপের মতো একাধিক টুর্নামেন্ট রয়েছে।
শিগগিরই দলের বছর শেষের দলবদল ও স্কোয়াড–সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে। ২০২৭ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি নু স্টেডিয়ামে এফসি সিনসিনাটির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এমএলএস অভিযান শুরু করবে ইন্টার মায়ামি।