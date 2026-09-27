কত দিন মাঠের বাইরে থাকবেন এমবাপ্পে
কিলিয়ান এমবাপ্পে মাঠের বাইরে থাকবেন কত দিন? পরশু ফ্রান্সের হয়ে তুরস্কের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পাওয়ার পর এখন সেটিই বড় প্রশ্ন। এমবাপ্পের এই চোট কি তাঁর ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদকেও ভোগাবে?
একটা বিষয় এরই মধ্যে পরিষ্কার। চলমান ফিফা উইন্ডোতে এমবাপ্পেকে আর পাচ্ছে না ফ্রান্স। এখনো তিনটি ম্যাচ বাকি জিনেদিন জিদানের দলের। আগামীকাল ম্যাচ বেলজিয়ামের বিপক্ষে। একই দলের বিপক্ষে আরেকটি ম্যাচ ৫ অক্টোবর, তার আগে ২ অক্টোবর প্রতিপক্ষ ইতালি।
শুক্রবার তুরস্কের বিপক্ষে ফ্রান্সের ১-০ গোলের জয়ে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন এমবাপ্পে। গোল করার কিছুক্ষণ পরই মাঠ ছাড়েন তিনি। এরপর চোট নিয়ে শঙ্কা দেখা দিলে ফ্রান্স দল ছেড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মাদ্রিদে ফিরে যান তিনি।
রিয়াল মাদ্রিদ জানিয়েছে, এমবাপ্পের বাঁ হাঁটুর পেছনের ক্যাপসুলে হাইপার এক্সটেনশনের চোট ধরা পড়েছে। ক্লাবের মেডিক্যাল বিভাগ পরীক্ষা করার পর এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, এমবাপ্পের মাঠে ফিরতে অন্তত দুই সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরতির পর রিয়ালের প্রথম ম্যাচেও মাঠে দেখা যেতে পারে তাঁকে। ১০ অক্টোবর রিয়াল ম্যাচটি খেলবে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে।
অবশ্য স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস জানিয়েছে, এমবাপ্পেকে দ্রুত ফেরাতে ঝুঁকি না–ও নিতে পারে রিয়াল। তবে ২৫ অক্টোবর বার্সেলোনার বিপক্ষে এল ক্লাসিকোর জন্য এমবাপ্পে নিশ্চিতভাবেই প্রস্তুত থাকবেন।