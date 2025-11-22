ফুটবল

২০২৬ সালের মার্চে শুরু হচ্ছে ফিফার নতুন টুর্নামেন্ট

খেলা ডেস্ক
ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোএএফপি

আগামী বছর নতুন একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট চালুর ঘোষণা দিয়েছে ফিফা। ‘ফিফা সিরিজ ২০২৬’ নামে এ প্রতিযোগিতার প্রথম আসর আগামী বছরের মার্চ ও এপ্রিলে আন্তর্জাতিক বিরতিতে মাঠে গড়াবে। এতে পুরুষ ও নারী জাতীয় দল অংশ নেবে।

তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত ও দুর্বল ফুটবলখেলুড়ে দেশগুলোর উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করাই এ টুর্নামেন্টের মূল উদ্দেশ্য, যেখানে তারা অন্য দেশের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ পাবে।

নারী দলগুলোকে নিয়ে আয়োজন করা ফিফা সিরিজটি অনুষ্ঠিত হবে ব্রাজিল, থাইল্যান্ড ও আইভরি কোস্টে। আর পুরুষদের ফিফা সিরিজের ম্যাচগুলো আয়োজন করা হবে অস্ট্রেলিয়া, আজারবাইজান, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, মরিশাস, পুয়ের্তো রিকো, রুয়ান্ডা ও উজবেকিস্তানে।

নতুন এই টুর্নামেন্ট নিয়ে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছেন, ফিফা সিরিজের মূল লক্ষ্য হলো খেলোয়াড়, কোচ ও ভক্তদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা। পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের মাধ্যমে ফুটবলের সর্বজনীনতা ও বৈচিত্র্যকে আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা।

ইনফান্তিনো আরও বলেন, ২০২৬ সালের আয়োজনটি বিশ্বের নারী ও পুরুষ উভয় জাতীয় দলকে আরও সমৃদ্ধ করবে। এ প্রতিযোগিতার লক্ষ্য হলো বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলাটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা, যেখানে বিভিন্ন দেশের দল একে অপরের মুখোমুখি হবে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়গুলো বৈশ্বিক মঞ্চে নিজেদের তুলে ধরার সুযোগ পাবে।

ফিফা জানিয়েছে, এ প্রতিযোগিতায় ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশীয় সংস্থার দলগুলো একে অপরের মুখোমুখি হবে প্রীতি ম্যাচের আকারে। এতে আন্তর্জাতিক সূচিতে নতুন ম্যাচ যোগ না করেই দলগুলো মূল্যবান প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবে।

২০২৪ সালের মার্চে পাইলট প্রকল্পের সফল আয়োজনের পর ফিফা এবার আরও একধাপ এগিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এ প্রতিযোগিতা চালু করতে যাচ্ছে। এতে আগের চেয়ে আরও বেশি সদস্যদেশ, আরও বেশি ভেন্যু যুক্ত হবে এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যোগ দেবে নারী জাতীয় দলগুলোও।

২০২৪ সালের আসরে ইতিবাচক সাড়া পেয়েই মূলত টুর্নামেন্টকে বিস্তৃত আকারে আয়োজনের পরিকল্পনা শুরু করে ফিফা। ফিফার মতে, সম্প্রসারিত এ ফরম্যাট আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের সংখ্যা বাড়াবে এবং বিশ্ব ফুটবলের উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখবে।

টুর্নামেন্ট সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানানো হবে ২০২৬ সালের শুরুতে।

