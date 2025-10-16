‘মেসি কাপ’ আয়োজনের ঘোষণা দিলেন মেসি, কারা খেলবে এই টুর্নামেন্ট

‘মেসি কাপ’ আয়োজনের ঘোষণা দিলেন মেসি, কারা খেলবে এই টুর্নামেন্ট
নিজের ইনস্টাগ্রামে হ্যান্ডলে চমকপ্রদ এক ঘোষণা দিয়ে সবাইকে অবাক করেছেন লিওনেল মেসি। গতকাল রাতে এই পোস্টে ‘মেসি কাপ’ নামে বিশেষ একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন করার কথা জানিয়েছেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়ের বয়সভিত্তিক এই টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে। এতে অংশ নেবে আর্জেন্টিনার রিভার প্লেট, নিওয়েলসসহ ইউরোপের বেশ কিছু ক্লাব।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা পোস্টে টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণায় মেসি বলেন, ‘আমি অবশেষে বলতে পারছি, প্রতিশ্রুতিশীল যুব খেলোয়াড়দের জন্য একটি বিশেষ টুর্নামেন্ট ডিসেম্বরে মায়ামিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
যেখানে বিশ্বের সেরা কিছু ক্লাব অংশ নেবে। সেই সঙ্গে ওই দিনগুলোতে আরও নানা ধরনের আয়োজন রাখা হবে। এটা পরের প্রজন্মের জন্য। আশা করি, মেসি কাপ সবাই পছন্দ করবে।’
‘মেসি কাপ’ টুর্নামেন্টের প্রথম সংস্করণ অনুষ্ঠিত হবে মায়ামিতে আগামী ৯ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এর আয়োজনে রয়েছে মেসির নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘৫২৫ রোজারিও’। এই আন্তর্জাতিক যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৬ দল অংশ নেবে।
এই টুর্নামেন্টে ৮টি ক্লাব অংশ নেবে। ক্লাবগুলো হলো ইন্টার মায়ামি, বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার সিটি, রিভার প্লেট, ইন্টার মিলান, নিওয়েল’স, আতলেতিকো মাদ্রিদ এবং চেলসি।
ছয় দিনের টুর্নামেন্টে মোট ১৮টি ম্যাচ খেলা হবে এবং ম্যাচগুলো ইন্টার মায়ামির চেজ স্টেডিয়াম ও ক্লাবটির অনুশীলন মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্টের ফরম্যাট অনুযায়ী চারটি করে দল দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। এরপর প্লে-অফ এবং ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।
মেসির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘৫২৫ রোজারিও’–এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ফুটবলের ভবিষ্যৎ বিনির্মানই এই টুর্নামেন্টের লক্ষ্য। প্রতিষ্ঠানটির বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এটি শুধু একটি টুর্নামেন্ট নয়—এটি এক ধারাবাহিক আয়োজন ও ডিজিটালভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম, যেখানে খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও উদ্ভাবন একসূত্রে মিশেছে।’ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টিম পাস্তোরে বলেন, ‘মেসি কাপ হলো আজকের ফুটবল আর আগামী দিনের খেলোয়াড়দের মিলনমেলা।’