ফুটবল

আর্জেন্টিনা কতবার ৭ গোল করেছে, কোন মাসে ৭ গোল বেশি

খেলা ডেস্ক
বুরকিনা ফাসোর জালে ৭ গোলের পর ম্যাচ শেষে ক্যামেরার সামনে আর্জেন্টিনা দলের কয়েক তারকা ফুটবলার। আজ মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামএএফপি

প্রতিপক্ষ যত দুর্বলই হোক, ৭ গোল প্রতিদিন করা যায় না। বুরকিনা ফাসোর জালে আর্জেন্টিনাও যেমন ৭ গোলের দেখা পেল প্রায় তিন বছর পর।

বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে আজ প্রীতি ম্যাচে আফ্রিকান এ দলটিকে ৭-০ গোলে বিধ্বস্ত করে লিওনেল স্কালোনির দল। বুরকিনা ফাসো মূল জাতীয় দলের সবাইকে খেলাতে না পারলেও আর্জেন্টিনা নিজেদের খেলাই খেলেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ২৮ মার্চ প্রীতি ম্যাচে কুরাসাওয়ের বিপক্ষে ৭-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা।

আর্জেন্টিনার কোচ হিসেবে স্কালোনি-যুগে এ দুটোই সবচেয়ে বড় ব্যবধানের জয়। তবে আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসে এটি সবচেয়ে বড় জয় নয়।

আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয় এসেছে ৮৪ বছর আগে। ১৯৪২ কোপা আমেরিকায় ইকুয়েডরের বিপক্ষে জিতেছিল ১২-০ গোলে। সেই ম্যাচে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি হোসে ম্যানুয়েল মোরেনো একাই করেছিলেন ৫ গোল। প্রতিভায় পেলে, ডি স্টেফানোর মর্যাদায় ওঠা মোরেনো সেদিন কোপা আমেরিকার ইতিহাসে ৫০০তম গোলটিও করেন। একাই চার গোল করেছিলেন আর্জেন্টাইন ফুটবলে আরেক কিংবদন্তি ‘এল চারো’খ্যাত এরমিনিও মাসানতোনিও।

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অফিশিয়াল ম্যাচে আর্জেন্টিনা তাদের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বড় জয় পায় ১৯৭৫ কোপা আমেরিকায়। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে জেতে ১১-০ গোলে। যদি প্রশ্ন তোলা যায়, আর্জেন্টিনা কতগুলো ম্যাচে ন্যূনতম ৭টি করে গোল করেছে?

উত্তর হলো ১৬ ম্যাচে।

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আর্জেন্টিনার এই ৭ গোলের যাত্রার শুরু হয়েছিল ১৯১৬ সালে এই অক্টোবর মাসেরই ১ তারিখে। সে সময়ে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী উরুগুয়ের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ ৭-২ গোলে জিতেছিল তখন কোচহীন থাকা আর্জেন্টিনা। পরবর্তী ম্যাচে ৭ গোল করতে আর্জেন্টিনাকে অপেক্ষা করতে হয় প্রায় ১০ বছর। ১৯২৬ কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনা প্যারাগুয়েকে ৮-০ গোলে হারিয়েছিল এ অক্টোবরেই! পরের বছর কোপা আমেরিকায় বলিভিয়ার বিপক্ষে আকাশি-নীলদের জয়ের ব্যবধান ছিল ৭-১; সেটাও এই অক্টোবরেই!

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এএফপি

যদি মাসের হিসাব করা হয়, তাহলে বছরে ১২টি মাসের মধ্যে অক্টোবরেই সবচেয়ে বেশি ম্যাচে ৭ গোল করেছে আর্জেন্টিনা। মোট পাঁচবার। বাকি দুবার ২০১৪ সালে হংকংয়ের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ৭-০ গোলের জয় এবং আজ বুরকিনা ফাসোর বিপক্ষে জয়টি। জানুয়ারি ও ডিসেম্বর মাসে দুবার করে ম্যাচে ৭ গোল করেছে আর্জেন্টিনা। ফেব্রুয়ারি, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে একবার এবং মার্চে ও মে মাসে দুবার করে ম্যাচে ৭ গোল করেছে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

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