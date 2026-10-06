আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির সেরা ১০ মুহূর্ত দেখে নিন
২১ বছরের ক্যারিয়ার। ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোল। ৬৮ অ্যাসিস্ট। ম্যাচপ্রতি গোলের গড় শূন্য দশমিক ৯৩। আছে বিশ্বকাপ ট্রফি জয়ের পদক। কোপা আমেরিকা শিরোপা জয়ের পদকও আছে দুটি। আর্জেন্টিনার জার্সিতে লিওনেল মেসির এ সোনা ফলানো ক্যারিয়ার থেকে সেরা ১০টি মুহূর্ত বেছে নেওয়া খুব কঠিন। সে জন্য বেছে নেওয়া এ ১০ মুহূর্তের সঙ্গে পাঠকের ভাবনা না–ও মিলতে পারে। আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির মুহূর্তের মহিমা তো আর কম নেই!
নেদারল্যান্ডস, বিশ্বকাপ: ৯ ডিসেম্বর, ২০২২
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সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো, বিশ্বকাপ: ১৬ জুন ২০০৬
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মেক্সিকো, কোপা আমেরিকা: ১১ জুলাই, ২০০৭
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মিসর, বিশ্বকাপ: ৭ জুলাই, ২০২৬
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যুক্তরাষ্ট্র, কোপা আমেরিকা: ২১ জুন, ২০১৬
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ফ্রান্স, বিশ্বকাপ: ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২
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বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, বিশ্বকাপ: ১৬ জুন, ২০১৪
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ব্রাজিল, অনূর্ধ্ব–২০ কোপা আমেরিকা: ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫
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মেক্সিকো, বিশ্বকাপ: ২৬ নভেম্বর, ২০২২
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ইকুয়েডর, বিশ্বকাপ বাছাই: ১০ অক্টোবর, ২০১৭
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