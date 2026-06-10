ফুটবল

প্রতিপক্ষের জন্য আর্জেন্টিনাকে হারানো কঠিন হবে, জানিয়ে দিলেন মেসি

খেলা ডেস্ক
আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে মেসিরয়টার্স

লিওনেল মেসি চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেছেন আজই। আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে বদলি নেমে করেছেন গোলও। ম্যাচ শেষে নিজের দল নিয়ে সমর্থকদের আত্মবিশ্বাসী বার্তাই দিয়েছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াসি স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি জানিয়ে দিয়েছেন, আর্জেন্টিনাকে হারানো প্রতিপক্ষদের জন্য কঠিন হবে।

আর্জেন্টিনা এবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হিসেবে খেলতে নামবে। বিষয়টি একদিকে যেমন দলকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার, আরেক দিকে ১৯৬২ সালের পর থেকে কারও টানা দুবার চ্যাম্পিয়ন হতে না পারার কারণে শঙ্কারও। চার বছর আগের মেসি আর এই মেসির মধ্যেও পার্থক্য আছে। সব মিলিয়ে আর্জেন্টিনা এবার কত দূর যেতে পারবে, তা নিয়ে সমর্থকদের মনে সংশয় আছে।

পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন মেসি
রয়টার্স

তবে মেসির বিশ্বাস, এই দল আবারও বড় কিছু করার সামর্থ্য রাখে, ‘এই দলটা যা পেয়েছে, তা সবই প্রাপ্য। মানুষ নিশ্চিত থাকতে পারে আমরা সব সময়ের মতো নিজেদের উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করব। কখনো সফল হব, কখনো হব না। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা ইতিবাচক ফল পেয়েছি। আমাদের ভাগ্যও ভালো ছিল। তবে এটি কঠিন এবং দিন দিন আরও কঠিন হয়ে উঠছে। তবে আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, মানুষকেও অভ্যস্ত করে তুলেছি। আমরা এটার পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করব।’

এরপরই প্রতিপক্ষদের উদ্দেশে সতর্কবার্তাও দিয়েছেন তিনি, ‘এ নিয়ে কোনো সন্দেহ রাখবেন না যে আমাদের হারানো প্রতিপক্ষদের জন্য অনেক কঠিন হতে যাচ্ছে। কারণ, আমরা খুবই প্রতিযোগিতামূলক দল।’

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গত মাসের শেষ দিকে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির ৬-৪ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে পেশিতে চোট পান মেসি। বিশ্বকাপের ঠিক আগমুহূর্তে তাঁর এই চোট আর্জেন্টিনার শিবিরে বেশ উদ্বেগ তৈরি করেছিল। সেই শঙ্কা অনেকটাই কেটে গেছে মেসি আজ মাঠে নামায়।

মেসিও আজ শুরু থেকেই উপভোগ করেছেন বলেই জানিয়েছেন, ‘আমি খুশি, প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছি এবং বরাবরের মতোই রোমাঞ্চিত। মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। অস্বস্তি থাকলে যে ভয়গুলো কাজ করে, তা ঝেড়ে ফেলে একদম মুক্তভাবে খেলতে চেয়েছিলাম।’

বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আগে আর্জেন্টিনার হাতে আছে আরও এক সপ্তাহ। সেই সময়ের মধ্যে দলের বাকি খেলোয়াড়দেরও পুরোপুরি ফিট হয়ে ওঠার আশা করছেন মেসি। তাঁর মতে, প্রস্তুতির শেষ সময়টা কাজে লাগাতে পারলে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে আর্জেন্টিনা নিজেদের সেরা অবস্থাতেই নামতে পারবে।

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