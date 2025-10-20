মেয়েদের ফুটবল
থাইল্যান্ড সফরে বাংলাদেশ দলে কারা আছেন
নিলুফা ইয়াসমিন ও সৌরভী আকন্দের জায়গায় রুমা আক্তার ও সিনহা জাহান—এ দুই পরিবর্তন নিয়ে আজ ঘোষিত হয়েছে থাইল্যান্ড সফরের ২৩ সদস্যের বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। সর্বশেষ গত জুলাইয়ে মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দলে ছিলেন নিলুফা ও সৌরভী। ফর্মে না থাকায় জায়গা হারিয়েছেন এ দুজন। এ বছর ঢাকায় হওয়া সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে দ্যুতি ছড়িয়ে দলে এসেছেন রুমা ও সিনহা।
এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে আগামীকাল থাইল্যান্ডে যাচ্ছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। আগামী বছরের ১ থেকে ২১ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার তিন শহর সিডনি, পার্থ ও গোল্ড কোস্টে হবে নারী এশিয়ান কাপ। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ উত্তর কোরিয়া, চীন ও উজবেকিস্তান। এই টুর্নামেন্ট সামনে রেখে চট্টগ্রামের কোরিয়ান ইপিজেডে ২০ দিনের প্রস্তুতি ক্যাম্প করেছেন মেয়েরা। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ম্যাচ দুটি হবে ২৪ ও ২৭ অক্টোবর।
বাংলাদেশের ২৩ জনের স্কোয়াড: গোলরক্ষক: রুপনা চাকমা, মিলি আক্তার, স্বর্ণা রানী। ডিফেন্ডার: নবীরন খাতুন, আফঈদা খন্দকার (অধিনায়ক), কোহাতি কিসকু, রুমা আক্তার, শামসুন্নাহার সিনিয়র, হালিমা আক্তার, জয়নব বিবি, শিউলি আজিম
মিডফিল্ডার: মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা, মুনকি আক্তার, স্বপ্না রানী
ফরোয়ার্ড: উমেহলা মারমা, শাহেদা আক্তার, মোসাম্মত সুলতানা, মোসাম্মত সাগরিকা, তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র, ঋতুপর্ণা চাকমা ও সিনহা জাহান।
সফরটাকে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখছেন নারী দলের কোচ পিটার বাটলার। আজ বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘এটি আমাদের জন্য একটি বড় পরীক্ষা। পাশাপাশি নিজেদের সঙ্গে তাদের তুলনা করারও একটা সুযোগ। তাদের দলে বেশ কয়েকজন ভালো খেলোয়াড় আছে। তবে আমাদের জেতার মানসিকতা নিয়েই নামতে হবে।’
র্যাঙ্কিংয়ে থাইল্যান্ডের (৫৩তম) চেয়ে ৫১ ধাপ পিছিয়ে বাংলাদেশ (১০৪তম)। তবু অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার আত্মবিশ্বাসী, ‘চট্টগ্রামে আমাদের প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। আমরা চেষ্টা করব ভালো খেলতে, দুই ম্যাচেই তাদের সঙ্গে লড়াই করতে।’